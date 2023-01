Se stai cercando uno smartphone di ultima generazione a un prezzo accessibile, ma con le prestazioni necessarie per affrontare la vita universitaria, abbiamo trovato l’opzione perfetta per te. Lo Xiaomi Redmi Note 11 ha uno sconto del 29% su Amazon, quindi ora puoi acquistarlo a soli 177,90 €, ma le novità non finiscono qui. Grazie al servizio Cofidis di Amazon, puoi pagare in comode rate a tasso zero a partire dal mese successivo all’acquisto. Non perdere questa incredibile offerta.

Xiaomi Redmi Note 11: sconto del 29% su Amazon

Xiaomi Redmi Note 11 pone particolare attenzione alle prestazioni, con un processore Snapdragon 680 da 6 nm che gestisce l’alimentazione della batteria offrendo allo stesso tempo grandi prestazioni. Dotato di un display AMOLED di grandi dimensioni FHD da 6,43 pollici, gamma di colori DCI-P3, che offre colori e dettagli più vividi, fino a 1000 nit, garantendo la visibilità dello schermo anche in pieno giorno; Inoltre, i due altoparlanti lineari nella parte superiore e inferiore del Redmi Note 11 forniscono un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video durante la pausa pranzo del college.

Xiaomi Redmi Note 11 presenta una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, il dispositivo migliora l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni senza ritardi, registrando istantaneamente ogni tocco. Inoltre, è dotato di una configurazione quadrupla da 50 MP per foto e video straordinari, garantendo la massima nitidezza delle tue foto; una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP con un angolo di visione di 118 gradi per espandere il tuo campo visivo; e una fotocamera macro da 2 MP per cattura dettagli ravvicinati.

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 ha un design elegante e moderno che offre grandi tocchi. Per soli 177,90 € puoi possedere questo fantastico dispositivo, grazie ad un ottimo sconto del 29%.