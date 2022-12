Se state cercando uno smartphone di ultima generazione che sia economico, ma allo stesso tempo che abbia le prestazioni necessarie per affrontare la vita universitaria, abbiamo trovato l’offerta perfetta per voi. Lo Xiaomi Redmi Note 11 è scontato del 27% su Amazon, quindi adesso lo potete acquistare a soli 182,00 €, ma le novità non finiscono qua. Grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero, che partono dal mese successivo all’acquisto. Non perdete questa incredibile offerta.

Xiaomi Redmi Note 11: non troverete di meglio a questo prezzo

Con particolare attenzione alle performance, lo Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di un processore Snapdragon 680 a 6nm, per offrire prestazioni superiori, tenendo sotto controllo la batteria. Dotato di un ampio display AMOLED FHD da 6.43 pollici con gamma di colori DCI-P3, fornisce colori e dettagli più vivaci, raggiungendo fino a 1000nit per garantire la visibilità dello schermo anche in pieno giorno; inoltre, con i due altoparlanti lineari posizionati nella parte superiore e inferiore, Redmi Note 11 offre un suono stereo coinvolgente per giocare e guardare video nelle vostre pause pranzo universitarie.

Xiaomi Redmi Note 11 è dotato di una frequenza di aggiornamento del display di 90Hz e di una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, questo dispositivo migliora l’esperienza con animazioni più fluide e transizioni prive di ritardi, registrando ogni tocco all’istante. Inoltre lui è dotato di una configurazione con quadrupla fotocamera da 50MP per catturare foto e video fantastici, garantendo massima chiarezza alle tue foto; la fotocamera ultra grandangolare da 8MP espande la vostra prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi; la fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini e ravvicinati.

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 presenta un design elegante e moderno, e offre un’ottima sensazione al tatto. Questo favoloso dispositivo può essere vostro a soli 182,00 €, grazie all’incredibile offerta che c’è su Amazon.