"Non Dubitare Mai di Te": in palio una borsa di studio per il corso di “Urban Music Production”

L’artista CoCo ha recentemente lanciato un’iniziativa per l’anno scolastico 2023/2024: una borsa di studio che coprirà l’intero importo della retta per il corso di “Urban Music Production” in collaborazione con SAE Institute Milano e Warner Music Italy. L’obiettivo principale di questa collaborazione è quello di promuovere la creatività e l’inclusività nell’industria musicale, fornendo ai giovani artisti l’opportunità di sviluppare il proprio talento nei settori di loro interesse.

Il bando “Non Dubitare Mai di Te”

L’iniziativa si chiama “Non Dubitare Mai di Te”. I partecipanti hanno l’opportunità di concorrere per la borsa di studio fino al 14 gennaio 2024 e per partecipare è richiesta una traccia strumentale della durata minima di 2 minuti e massima di 5 minuti, insieme a una lettera motivazionale. Il vincitore sarà poi annunciato nel mese di febbraio 2024.

La borsa di studio rappresenta un’opportunità significativa per gli aspiranti artisti, che potranno entrare nel mondo della produzione musicale urbana ricevendo supporto e ispirazione da figure di spicco del settore.

Destinatari dell’iniziativa e corso di studi

La borsa di studio è aperta a tutte le persone iscritte o interessate a iscriversi al corso di “Urban Music Production” ‒ l’unico vincolo è l’età, che deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni ‒ che inizia proprio nel mese di febbraio 2024.

SAE Institute

SAE Institute rappresenta una rete globale per la formazione nel campo dei cosiddetti creative media; offre corsi progettati per preparare le future generazioni di professionisti in vari settori dell’industria culturale e creativa. La sede di Milano, in cui sarà possibile usufruire della borsa di studio messa in palio dall’istituto stesso, con CoCo e Warner Music Italy, è parte di una rete globale con oltre 50 campus dislocati in 26 Paesi.

CoCo

CoCo è un rapper e cantautore italiano che ha iniziato la sua carriera con l’alias El Niño. Nel 2016 cambia nome in CoCo e pubblica il suo album d’esordio come solista “La vita giusta per me” per Roccia Music; nel 2019, “Acquario”, trainato dal singolo “Bugie Diverse”, ottiene un grande riscontro e conferma CoCo tra gli artisti più interessanti e sofisticati del panorama partenopeo. Un tour nel 2019, il terzo album nel 2020 e importanti collaborazioni con artisti come Mecna, Luchè e Geeno, hanno ulteriormente consolidato la sua posizione nell’industria musicale. La sua produzione si caratterizza per i messaggi positivi e fortemente motivazionali, volti a stimolare la voglia di cercare in sé stessi e negli altri la forza per superare le avversità e seguire i propri sogni. Il suo ultimo singolo, che si intitola “16 Anni”, è un proprio un inno alla resilienza e all’importanza di perseverare nei propri sogni nonostante le avversità. In merito alla sua partecipazione al progetto della borsa di studio, ha espresso il desiderio di restituire amore e supporto a chi vuole approcciarsi al mondo della musica.