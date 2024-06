SAE Institute Milano: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

SAE Milano è un’accademia specializzata nella formazione per i media creativi. La sua storia ha origine più di 40 anni fa e da allora i corsi di SAE Milano sono stati progettati con l’obiettivo di rispondere alle necessità del mercato e preparare i professionisti del futuro dell’industria culturale e creativa.

Ciò che caratterizza l’accademia è la sua internazionalità. La sede di Milano, infatti, è parte di una rete di oltre 50 campus in 26 Paesi.

Un altro aspetto molto importante è la possibilità per gli studenti di usufruire di attrezzature altamente professionali in un contesto unico nel suo genere.

Durante un corso alla SAE Milano è possibile inoltre sviluppare un proprio portfolio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, grazie alla partecipazione a progetti pratici in collaborazione con i docenti.

SAE Institute Milano: caratteristiche principali e storia

Il primo corso della SAE Milano è stato inaugurato nel 1996: si trattava di un corso in Produzione Audio. Negli anni poi la scuola ha rafforzato la propria esperienza formativa e intessuto nuove relazioni con partner dell’industria creativa. Sono nati così i corsi della SAE Milano in ambito cinetelevisivo, games e music business.

Nel 2018 sono nati i primi corsi triennali accreditati dal MIUR.

Ciò che caratterizza i corsi SAE Milano è la possibilità di accedere a stage e tirocini grazie alla fitta rete di collaborazioni ed accordi con i principali attori della scena musicale e creativa. Tra le aziende con cui sono state attivate delle sinergie vi sono: Costa, Fremantle, Music Innovation Hub, Panatronics, Pioneer Dj, Warner Music Italy, Yamaha.

Le collaborazioni con queste importanti aziende e un approccio formativo che punta molto alla pratica fa sì che con un diploma accademico alla SAE Milano si possa trovare agevolmente un’occupazione. Secondo un’indagine pubblicata da SAE Milano, commissionata alla società di consulenza PTS, è emerso che ben oltre il 70% degli studenti ha trovato lavoro in ambito creativo prima di aver conseguito il titolo.

Corsi di laurea SAE Milano: l’offerta formativa

L’offerta formativa di SAE Institute Milano prevede corsi triennali, corsi biennali e corsi brevi. I corsi triennali di SAE Milano attualmente attivi sono Produzione Audio, Produzione Video, Produzione Game.

Tra i corsi SAE Milano segnaliamo anche quello biennale in Music Business, realizzato in collaborazione con Music Innovation Hub, un incubatore di nuovi talenti artistici che sviluppa programmi di formazione professionale, che incoraggia opportunità di networking nell’industria musicale. Il titolo è rilasciato al completamento del corso da SAE Institute in collaborazione con University of Hertfordshire.

Corsi di Laurea Triennale SAE Milano

Il corso SAE Milano in Produzione Audio permette agli studenti di specializzarsi nei seguenti ambiti: audio e mixaggio, sound design, progettazione e installazioni multimediali, storia della musica e dei media, basi di marketing e normativa per lo spettacolo. Il corso SAE Milano in Produzione Audio permette così di sviluppare competenze tecniche e allo stesso tempo stimolare l’espressione artistica e creativa. Durante il percorso vengono organizzati tirocini e stage che permettono di completare la figura professionale con competenze comunicative, gestionali e manageriali. Con questo corso lo studente può ottenere il diploma accademico di primo livello afferente al sistema AFAM.

Gli iscritti al corso SAE Milano in Produzione Video potranno approfondire le tecniche di produzione audiovisiva, la progettazione multimediale, la post produzione & vfx, la storia del cinema e dei media, le basi di marketing e la normativa per lo spettacolo.

Gli studenti del corso SAE Milano in Produzione Video potranno così seguire tutte le fasi di sviluppo del prodotto audiovisivo, dalla pianificazione alla produzione e post-produzione. Saranno inoltre capaci di padroneggiare i principali strumenti di ripresa, come camere, supporti e luci, oltre a conoscere i principali software di editing video e animazione grafica.

Al termine dei tre anni di studio, gli allievi otterranno il diploma di primo livello.

Coloro che si iscrivono al corso SAE Milano in Produzione Game si specializzano nelle seguenti aree disciplinari: scrittura creativa e interactive storytelling; progettazione e realizzazione di giochi e videogiochi; VR e Metaversi; gamification e applied games; basi di marketing e monetizzazione per i media interattivi. Alla fine del percorso si ottiene il diploma accademico di primo livello (attualmente il corso, essendo di recente istituzione, è in fase di accreditamento presso il MIUR).

Corsi di Laurea Magistrale SAE Milano

Il corso SAE Milano di durata biennale in Music Business permette agli studenti di approfondire le seguenti materie: Profiling and Content Management, Marketing and Law, Business Planning, Artist and Event Management,Research Practice & Society. Il corso è articolato in sei cicli quadrimestrali.

Chi si iscrive al corso SAE Milano in Music Business potrà formarsi attraverso confronti continui con i professionisti del settore, utilizzando i software più innovativi e apprendendo le maggiori tecniche di produzione. Gli studenti avranno accesso a studi di alta qualità dove potranno lavorare supervisionati da docenti esperti.

Durante il biennio gli iscritti al corso SAE Milano in Music Business riusciranno a costruirsi un proprio portfolio professionale, in modo da poter accedere al mercato del lavoro con una marcia in più.

Ad esempio tra le attività pratiche che gli studenti hanno realizzato vi è il contest “Rough Diamonds” (in collaborazione con Adam Audio, Sony Music Italia) rivolto ai futuri studenti dei corsi SAE Milano di Music Business, Electronic Music Production e Urban Music Production.

Iniziative come queste permettono agli studenti di fare pratica e di entrare in contatto con realtà dell’ambiente musicale con cui potrebbero essere interessati a lavorare.

Corsi SAE Milano: le aree didattiche

Il corso di SAE Milano in Produzione Audio prevede diverse aree di approfondimento: la produzione discografica (per chi sceglie il percorso di Music Production), il suono per il cinema e gli audiovisivi lineari e il suono per i videogiochi e gli ambienti digitali interattivi.

Il corso di SAE Milano in Produzione Video mira a formare professionisti che potranno operare come Film Maker, Montatori, Direttori di produzione, Documentaristi, Sceneggiatori, Colorist, Motion Graphics Artist, Compositor e VFX Artist.

Coloro che scelgono l’area didattica Produzione Game potranno lavorare nell’industria del gaming nazionale e internazionale come Game Designer, Level designer, UI designer, Interaction & gameplay designer, Technical artist, Game developer, Gamification specialist.

Il corso SAE Milano dell’area didattica Music Business infine è realizzato in collaborazione con Music Innovation Hub, un incubatore di nuovi talenti dell’industria musicale. Chi completa questo percorso potrà lavorare come Artist Manager, PR Director, Booking agent, Royalty analyst, Digital strategist, Tour promoter, Touring manager, Event Manager, Marketing officer, Account Manager e Business Development Manager.

Ammissione SAE Milano: come funziona?

Per chi si candida ad un corso SAE Milano di Primo Livello è necessario l’invio di una lettera motivazionale e un colloquio con lo studente per verificarne le competenze e valutare l’idoneità all’iscrizione.

Bisogna tenere presente che per accedere a tutti i corsi SAE Milano è necessario padroneggiare la lingua italiana e avere una conoscenza base della lingua inglese. Se la richiesta viene accettata, lo studente che dà conferma, può accedere al corso.

Costi SAE Institute Milano: tasse e borse di studio

Alla SAE Milano i costi della retta variano a seconda della fascia di reddito di appartenenza. Si va da un minimo di circa 7.500 euro ad un massimo di circa 13.600 euro all’anno a seconda della propria situazione economica.

La retta di SAE Milano può essere pagata in due modalità: annuale o per ciclo didattico.

Borse di studio SAE Milano

Presso la SAE Milano le borse di studio riguardanti il diritto allo studio universitario possono essere richieste da coloro che sono iscritti ai corsi in Produzione Audio e in Produzione Cinetelevisiva e nuovi media.

Sede SAE Milano: dove si trova l’accademia

La sede centrale della SAE Milano si trova nell’omonima città in via Trentacoste 14. Il campus ha una superficie totale di circa 2000 mq e al suo interno sono presenti 19 studi per la produzione audio e video, sound design e postproduzione e 5 grandi aule per workshop, eventi e showcase.

La filosofia che caratterizza i corsi della SAE Milano è quella del learning by doing, per questo anche nella struttura viene dato ampio spazio ai laboratori e alle sale di produzione.

Ciò che caratterizza questi ambienti è anche la possibilità di utilizzare attrezzatura di altissimo livello, come ad esempio una console analogica SSL 4000 G+, camera RED Gemini RAW 5K, oltre a numerose altre risorse.

Il campus si trova nella zona est di Milano ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici (M2 – Lambrate, M4 – Argonne, bus 54, 39, 75 ) sia in automobile, prendendo la tangenziale est, uscita Rubattino.

SAE Institute Milano: recensioni e opinioni degli studenti

Per quanto riguarda i corsi del SAE Milano le recensioni rilasciate sul web dagli studenti sono molto positive. Uno studente scrive entusiasta: “Didattica organizzata, Docenti eccelsi, Supervisori simpatici e disponibili…e poi musica, sempre musica in ogni suo aspetto e sfaccettatura. In pratica la strada ideale per chi la musica non la ascolta, la sente”. Una studentessa commenta così su Facebook: “​​La serietà, la professionalità, gli obiettivi che si condividono, le promesse mantenute, la gioventù che circola in ambienti accoglienti ed esteticamente belli!!!”.