Nuova proposta della CRUI per i Test di Medicina 2025

Cambiamenti importanti per i futuri TOLC MED 2025

I Test di Medicina, soprattutto negli ultimi due anni, hanno subito molteplici aggiornamenti che hanno in parte “scombinato” le procedure di ammissione e non solo. Il 2024, quindi, descrive un anno decisamente complesso per gli stessi TOLC MED, rappresentando un momento impegnativo e di transizione, soprattutto per i candidati.

Molti studenti interessati ad iscriversi al successivo anno accademico si chiedono già come saranno svolte e organizzate le prove d’ammissione a Medicina nel 2025.

Prima di capire come si svolgeranno gli esami nel prossimo anno, è bene considerare che i Test d’Ingresso a Medicina 2024 saranno suddivisi in due sessioni e in due date, ossia il 28 maggio e il 30 luglio 2024.

Cosa cambierà per i Test di Medicina nel 2025?

Il Ministero ha già comunicato che probabilmente ci saranno notevoli cambiamenti per quanto concerne le prove di ammissione 2025 alle Facoltà di Medicina. Il Governo sembrerebbe sempre più propenso ad adottare una procedura d’ingresso molto simile al “modello francese“, in cui è previsto un “periodo di entrata” aperto a tutti gli studenti e solo successivamente, in un secondo momento, sarà previsto un esame di ingresso nelle Facoltà di Medicina.

In merito a ciò, ha espresso la sua opinione anche la CRUI, ossia la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Infatti, l’associazione ha già portato in sede governativa una proposta interessante per il prossimo anno.

In cosa consiste la proposta della CRUI?

L’associazione CRUI ha proposto un progetto diverso per quanto riguarda i prossimi Test di Medicina, che si svolgeranno nel 2025. La proposta è stata suddivisa in quattro specifiche parti, che i futuri candidati dovranno tenere in considerazione.

Prima fase : compilazione di un questionario di autovalutazione da parte degli aspiranti universitari. Nel quiz non sarà previsto un punteggio e non andrà a condizionare gli esiti del percorso accademico.

: compilazione di un da parte degli aspiranti universitari. Nel quiz non sarà previsto un punteggio e non andrà a condizionare gli esiti del percorso accademico. Seconda fase : programmazione di un corso formativo gratuito , in cui gli studenti potranno frequentare lezioni di Biologia, Fisica e Chimica organizzate tra il mese di gennaio e settembre. Il corso sarà aperto a tutti e non è previsto in questo caso il numero chiuso. In questa parte, i candidati affronteranno degli esami che saranno decisamente utili per l’ammissione definitiva prevista nella quarta fase.

: programmazione di un , in cui gli studenti potranno frequentare lezioni di Biologia, Fisica e Chimica organizzate tra il mese di gennaio e settembre. Il corso sarà aperto a tutti e non è previsto in questo caso il numero chiuso. In questa parte, i candidati affronteranno degli esami che saranno decisamente utili per l’ammissione definitiva prevista nella quarta fase. Terza fase : esame di ammissione nazionale in cui ci sarà un test composto da cento domande da svolgere in circa due ore e mezza (dai 120 a 150 minuti).

: in cui ci sarà un test composto da cento domande da svolgere in circa due ore e mezza (dai 120 a 150 minuti). Quarta fase: tutti i candidati che avranno superato i test di ammissione 2025 potranno iscriversi ai corsi accademici delle Facoltà di Medicina, utilizzando i crediti (CFU) ottenuti durante la seconda fase del percorso universitario. Tutti coloro che, invece, non avranno superato i 100 quesiti potranno iscriversi agli altri percorsi accademici, come Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Biologia oppure in tutte le triennali del settore sanitario.

In conclusione, il test di ammissione a Medicina 2025 rimarrà, ma saranno diverse le procedure di ingresso, per in parte dare più possibilità a un maggior numero di studenti interessanti all’ambito medico, desiderosi di iscriversi alle Facoltà di Medicina nazionali.