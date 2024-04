Graduatorie GPS 2024: quando aprono e cosa sono

L’obiettivo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, abbreviate in GPS, è di rendere più efficiente e trasparente il processo di copertura delle supplenze, garantendo che le scuole possano trovare rapidamente il personale necessario per mantenere un elevato standard educativo. Questo articolo si propone di esplorare le implicazioni di queste modifiche per il corpo docente, gli studenti e il più ampio contesto educativo, analizzando come le GPS per docenti si inseriscano nel quadro delle politiche educative nazionali e vedendo anche le differenze tra le GPS di prima e seconda fascia.

In questa guida:

Graduatorie GPS: cosa sono e come funzionano

Le Graduatorie GPS nella scuola sono uno strumento utilizzato in Italia per gestire le supplenze temporanee del personale docente e ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari) nelle scuole pubbliche. Ecco come funzionano di preciso:

Inserimento nella graduatoria: gli insegnanti e il personale ATA possono iscriversi nelle GPS presentando la propria domanda online attraverso il sito del Ministero dell’Istruzione. Devono fornire documenti che attestino le loro qualifiche, esperienza e altri criteri rilevanti. Fasce e Priorità: le GPS sono suddivise in due fasce. Prima Fascia : destinata ai docenti abilitati all’insegnamento e al personale ATA con specifiche qualifiche.

: destinata ai docenti abilitati all’insegnamento e al personale ATA con specifiche qualifiche. Seconda Fascia: include coloro che hanno i titoli per insegnare ma non sono abilitati, oltre a coloro che possiedono i requisiti minimi richiesti per le supplenze ATA. Assegnazione delle supplenze: quando una scuola ha bisogno di un supplente, consulta le GPS. Gli aspiranti supplenti sono selezionati in base alla loro posizione nella graduatoria, che è determinata da titoli di studio, esperienza lavorativa e altri criteri specifici. Validità e aggiornamento: le GPS vengono aggiornate periodicamente per riflettere i cambiamenti nei titoli di studio, nelle esperienze lavorative e nelle preferenze di sede dei candidati.

Le Graduatorie GPS relative ai posti comuni per la Scuola Secondaria di primo e secondo grado sono distinte per classi di concorso (sia nella I che nella II fascia).

Infine, ti ricordiamo che se non puoi inserirti nelle GPS di Prima e Seconda fascia puoi inviare la MAD (Messa a Disposizione). Può essere inviata in qualsiasi momento dell’anno e consente di aumentare il tuo punteggio GPS.

Graduatorie GPS Prima Fascia

La Prima Fascia GPS è riservata ai docenti abilitati all’insegnamento. I requisiti per la GPS di prima fascia prevedono che i docenti siano in possesso di una specifica abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso per cui si candidano, ottenuta attraverso percorsi formativi riconosciuti o concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ecco i requisiti per le Graduatorie GPS di Prima fascia nello specifico:

GPS Scuola Primaria e Infanzia: comprende i docenti con abilitazione specifica per questi gradi, come il diploma magistrale o la Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

GPS Scuola Secondaria: riservata ai docenti abilitati per le classi di concorso corrispondenti.

GPS Prima Fascia Sostegno: docenti specializzati su sostegno nel relativo grado.

GPS posti personale educativo: chi ha il titolo di abilitazione.

GPS ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): chi ha un diploma ITP e l’abilitazione a una classe di concorso specifica.

Nella I fascia e nella II fascia sono presenti anche le Graduatorie incrociate per supplenze su posti di sostegno senza titolo, nonché le Graduatorie di educazione motoria per la scuola primaria.

Graduatorie GPS Seconda Fascia

Ecco invece i requisiti per accedere alle GPS di Seconda Fascia:

Scuola dell’Infanzia e Primaria (Posti Comuni): la seconda fascia delle GPS include gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, che abbiano acquisito almeno 150, 200 o 250 CFU, rispettivamente.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado (Posti Comuni): per la seconda fascia, è necessario possedere il titolo specifico per la classe di concorso e soddisfare uno dei seguenti requisiti: avere acquisito i 24 CFU; essere abilitati su un’altra classe di concorso o grado; o essere stati precedentemente inclusi nella seconda fascia GPS per la stessa classe di concorso.

GPS Sostegno Seconda Fascia – Scuola dell’Infanzia e Primaria: i candidati devono essere privi del titolo di specializzazione ma devono avere maturato tre anni di insegnamento su posti di sostegno entro l’anno scolastico 2021/2022 e possedere l’abilitazione o il titolo di accesso alla seconda fascia GPS del relativo grado.

GPS Sostegno – Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado: le stesse condizioni si applicano, con la necessità di avere l’abilitazione o il titolo di accesso alla seconda fascia GPS del grado corrispondente.

Posti Personale Educativo: per la seconda fascia, sono inclusi i soggetti che rispondono ai requisiti specificati al punto 11 b dell’Ordinanza Ministeriale.

GPS ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): nella seconda fascia rientrano coloro che possiedono un diploma ITP.

Precisiamo che, da gennaio 2025, coloro che intendono diventare ITP dovranno avere una laurea triennale per accedere ai concorsi e alle graduatorie. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2024 potranno utilizzare il diploma per iscriversi alle graduatorie e partecipare ai concorsi. Per l’accesso alle Graduatorie GPS per docenti bisogna attendere l’ordinanza, ma non dovrebbero esserci problemi per l’inserimento con diploma fino alla fine del 2024.

Graduatorie d’Istituto

Le Graduatorie d’Istituto continuano a esistere anche con le Graduatorie provinciali, ma sono usate solamente per l’assegnazione delle supplenze brevi. Queste graduatorie sono suddivise in tre fasce: la prima fascia include i docenti delle graduatorie ad esaurimento, la seconda quelli della prima fascia provinciale, e la terza quelli della seconda fascia provinciale. I docenti possono scegliere fino a 20 scuole nella loro provincia per cui desiderano essere considerati per tali supplenze.

Graduatorie Interne

Le graduatorie interne d’istituto sono create dai dirigenti scolastici in base al numero di docenti di una scuola, utilizzate per identificare chi perderà il posto qualora si necessiti ridurre il personale. Queste graduatorie sono pubblicate sull’Albo della scuola entro 15 giorni dalla chiusura delle domande di mobilità. Gli insegnanti titolari devono compilare una scheda per calcolare il loro punteggio, che determina la loro posizione nella graduatoria, aggiornata annualmente per ciascuna classe di concorso e tipo di posto. In caso di parità di punteggio, l’età più avanzata ha la precedenza. I docenti già in organico l’anno precedente devono aggiornare il loro punteggio, mentre quelli nuovi, trasferiti o assunti di recente, sono inseriti in fondo alla lista, indipendentemente dal loro punteggio.

Come iscriversi alle GPS 2024

Attualmente, le graduatorie per il biennio 2024/26 sono in attesa dell’Ordinanza per la presentazione delle domande.

Quando sarà possibile presentare le domande, il primo passo sarà registrarsi sulla piattaforma per le Istanze Online del Ministero dell’istruzione e del merito. Anche se molti l’hanno già fatto per aggiornamenti precedenti o concorsi, ci sono nuovi aspiranti che devono compiere questo passo.

Per accedere al portale, basta cliccare sul pulsante “ACCEDI” sulla homepage del Servizio Istanze OnLine. Successivamente, si seleziona la provincia desiderata e si procede alla compilazione dei dati personali.

La domanda di iscrizione o aggiornamento viene compilata in diverse sezioni:

Inserimento dei titoli di accesso e ulteriori titoli conseguiti

Inserimento dei titoli di servizio, sia quelli presenti nel fascicolo sia quelli inseriti manualmente

Inserimento di situazioni particolari del candidato, come invalidità

Inserimento di ulteriori titoli di preferenza

È importante anche compilare la sezione dedicata alla raccolta delle informazioni sulle sedi delle Graduatorie d’Istituto (GI), anche se non direttamente correlate alle Graduatorie Provinciali Stabili (GPS), per fornire al Ministero tutte le informazioni necessarie in un’unica domanda.

La domanda stessa funge da autocertificazione, quindi la sezione Allegati è destinata esclusivamente ai documenti, non ai titoli dichiarati, che verranno controllati solo nel caso di assegnazione di supplenze direttamente dalla scuola interessata.

Aggiornamenti GPS 2024

Ecco un riassunto dell’ultimo aggiornamento GPS scuola per il biennio 2024-2026, basato sul parere n.121 del 23 febbraio 2024 del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI):

Non è più necessario avere 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche per accedere alla seconda fascia delle GPS per la scuola secondaria, inclusi i posti per i tecnici e pratici (ITP). Chi ha ottenuto un titolo di abilitazione o specializzazione all’estero può essere inserito con riserva nelle graduatorie, a condizione che abbia inviato la domanda di riconoscimento del titolo. Gli abilitandi o specializzandi nel sostegno che otterranno il titolo entro il 30 giugno 2024 possono iscriversi nella prima fascia con una riserva, che verrà rimossa una volta ottenuto il titolo. Le domande per l’iscrizione devono essere presentate entro 20 giorni dalla pubblicazione della nuova Ordinanza Ministeriale.

Il testo definitivo dell’Ordinanza Ministeriale sarà pubblicato prossimamente, e solo allora sarà possibile avere conferma delle disposizioni finali per le GPS insegnanti.

Quando escono le graduatorie GPS 2024?

Quando aprono le GPS 2024? Le graduatorie GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 saranno aggiornate secondo il Decreto Milleproroghe 2024, e si prevede che la procedura per l’aggiornamento sarà bandita verso metà o fine aprile (l’anno scorso il bando uscì a maggio). È probabile che quando riapriranno le GPS ci saranno cambiamenti nei requisiti di accesso, a seguito delle recenti riforme nel reclutamento dei docenti introdotte dal Ministero dell’Istruzione. Tuttavia, per conoscere i requisiti specifici per le graduatorie GPS del 2024, bisognerà attendere l’ordinanza aggiornata del Ministero dell’Istruzione.