Come diventare professore di educazione fisica: lauree e corsi utili

Diventare insegnante di educazione fisica è una scelta professionale che unisce la passione per lo sport e l’attività fisica con il desiderio di ispirare e educare le giovani menti. Questo ruolo fondamentale non solo contribuisce a promuovere uno stile di vita sano tra gli studenti, ma inculca anche valori come il lavoro di squadra, la perseveranza e il fair play. Se siete appassionati di sport e desiderate fare una differenza nella vita degli studenti, ecco una guida completa su come intraprendere questo percorso professionale.

In questa guida:

Cosa fa l’insegnante di educazione fisica

Il professore di educazione fisica, spesso chiamato anche insegnante di educazione fisica o insegnante di ginnastica, è un educatore specializzato nell’insegnamento della cultura fisica e dello sport nelle scuole. Questo ruolo comprende diverse responsabilità:

Insegnamento delle attività fisiche: il professore di educazione fisica organizza e conduce lezioni pratiche che possono includere giochi, sport di squadra, ginnastica, atletica e altri esercizi fisici, con l’obiettivo di migliorare le capacità fisiche degli studenti.

Promozione della salute: questo insegnante lavora anche per sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’attività fisica per il mantenimento della salute e del benessere generale. Spesso include nozioni di base sulla nutrizione, sull’importanza del sonno e su altri aspetti dello stile di vita sano.

Sviluppo delle abilità motorie e sociale: le lezioni di educazione fisica aiutano a sviluppare abilità motorie fondamentali come la coordinazione, l’equilibrio e l’agilità. Inoltre, promuovono lo sviluppo di abilità sociali come il lavoro di squadra, la leadership, e il rispetto per gli altri.

Valutazione: l’insegnante di educazione fisica valuta le prestazioni fisiche degli studenti e il loro progresso, adattando il programma didattico alle loro necessità e capacità.

Sicurezza: un altro aspetto importante del lavoro del professore di educazione fisica è garantire la sicurezza degli studenti durante le attività, prevenendo infortuni attraverso una corretta supervisione e l’uso di attrezzature sicure.

Partecipazione a progetti scolastici: molti insegnanti di educazione fisica contribuiscono anche all’organizzazione di eventi sportivi scolastici come tornei e competizioni, oltre a lavorare in collaborazione con altri insegnanti per integrare l’educazione fisica in un progetto educativo più ampio.

Come diventare professore di educazione fisica

Per diventare insegnante di educazione fisica in Italia, è necessario seguire un percorso di studi specifico e ottenere le qualifiche richieste. Ecco una panoramica dei passaggi e delle lauree necessarie:

Laurea Triennale in Scienze Motorie L22; Laurea Magistrale in Scienze Motorie LM-47, LM-67 o LM-68; Abilitazione: si ottiene tramite i percorsi da 60 CFU (ex 24 CFU), i quali permettono di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado; Concorso pubblico per insegnanti: dopo aver ottenuto l’abilitazione, per entrare di ruolo nelle scuole pubbliche è necessario superare un concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione.

È possibile conseguire una laurea in Scienze Motorie sopra anche presso le università online riconosciute dal Miur: le loro iscrizioni sono aperte tutto l’anno e non prevedono test d’ingresso a numero chiuso. Una volta iscritti, sarà possibile studiare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, recandosi in facoltà solo per sostenere gli esami.

Ecco quali sono i corsi di laurea in Scienze Motorie a distanza:

Se hai bisogno di aiuto per scegliere il corso di laurea e l’ateneo più adatto a te, compila il form in pagina e riceverai al più presto una consulenza gratuita e personalizzata.

I requisiti per diventare insegnante di educazione fisica

Per diventare professore di educazione fisica nelle scuole secondarie italiane, è necessario completare un percorso formativo specifico dopo la laurea magistrale in Scienze Motorie. Questo percorso include l’acquisizione dei 60 CFU per insegnare, che coprono sia materie teoriche che un tirocinio di almeno 20 CFU. Al termine, gli aspiranti docenti devono superare una prova finale che consiste in una prova scritta e una lezione simulata.

Dopo aver superato queste tappe, si può accedere alle classi di concorso A-48 per le scuole di secondo grado e A-49 per quelle di primo grado. Il concorso docenti 2024 è in pieno svolgimento, ma se ne dovrà tenere un altro anche in autunno.

Con la sola laurea triennale in Scienze Motorie si può insegnare come supplente tramite la procedura MAD – Messa a Disposizione, inviando una candidatura spontanea agli istituti scolastici. Questo metodo è supportato dalla nostra collaborazione con Docenti.it, che offre assistenza nell’invio della MAD a partire da 19 €, facilitando l’accesso a possibili supplenze.

Corsi utili per il professore di educazione fisica

Ci sono diversi master e corsi perfezionamento per docenti di educazione fisica che consentono di aumentare il punteggio incrementale: sommandolo a quello delle prove, si possono migliorare in maniera significativa le possibilità di entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso. Ad esempio, nell’ultimo bando di concorso i master erano valutati 1,25 punti a titolo; si valutavano però al massimo tre master ottenuti in tre diversi anni accademici.

Oggi ci concentreremo in particolare sui corsi di formazione, sulle certificazioni e sui master per docenti presenti nelle università telematiche riconosciute dal Miur.

Ecco quali sono i master online per il punteggio degli insegnanti di educazione fisica:

