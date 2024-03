Pact4Future a Milano: ecco il programma completo del forum internazionale

Quattro giorni di grandi ospiti, dibattiti e interviste per parlare di persone, pianeta e obiettivi tra l’Università Bocconi e altri luoghi simboli di Milano.

Dal 25 al 28 marzo 2014 Milano ospita il forum internazionale Pact4Future, organizzato dal Corriere della Sera e dall’Università Bocconi con Intesa Sanpaolo. Sul palco dell’ateneo milanese e di altri celebri luoghi simbolo della città, come il Centro Congressi della Fondazione Cariplo, l’Auditorium Amplifon e la Sala Buzzati, si alterneranno oltre 80 ospiti provenienti da vari settori, dallo spettacolo all’attivismo, dalle imprese alle scienze, per parlare di people, purpose e planet.

Lunedì 25 marzo: focus sulle persone e sul pianeta

L’apertura dell’evento, alle 20:30 presso l’Aula Magna della Bocconi, ha visto la partecipazione di Mahmood, che ha suonato due pezzi, seguito da Andrea Sironi, presidente dell’Università Bocconi, e Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera. Durante la serata si è parlato di persone e del nostro pianeta, con interventi dei sindaci di Milano, Barcellona, Accra e Bristol: Beppe Sala, Jaume Collboni Cuadrado, Elizabeth K. T. Sackey e Marvin Rees. Poi Valentina Bosetti, professoressa ordinaria di Climate Change Economics dell’Università Bocconi, ha parlato delle sfide da affrontare per tutelare il pianeta, seguita dall’attivista Livia Firth. La serata si è conclusa con un’intervista a Maximo Ibarra e un dialogo tra Mahmood, il rettore della Bocconi e nove studenti, durante la quale il cantante ha invitato a riflettere sul futuro: “La mia generazione e i giovani in generale sono molto più determinati nel cercare uno scopo profondo in quello che fanno e negli altri”.

Martedì 26 marzo: diversità, inclusione e sostenibilità

Le attività della giornata sono iniziate alle 15:00 presso l’Auditorium di Amplifon, con interventi di diversi rappresentanti aziendali e accademici sul tema della diversità, inclusione e sostenibilità, tra cui Enrico Vita, amministratore delegato di Amplifon, Paola Profeta, prorettrice su Diversità, Inclusione e Sostenibilità della Bocconi, e Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify. La serata è continuata nell’Aula Magna della Bocconi con lo speech di Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace 2003, avvocata e pacifista iraniana, seguito da interventi di attori, dirigenti di aziende e altri esperti del settore, come Alessio Boni e Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, e dal ted di Mara Panajia.

Mercoledì 27 marzo: focus sulle imprese e sullo spazio

Oggi si inizia alle 15:00 presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo, con tavole rotonde e dialoghi tra imprenditori, economisti e rappresentanti di organizzazioni no-profit. La serata presso l’Aula Magna della Bocconi sarà invece dedicata a dibattiti sull’innovazione e sul futuro delle imprese, con interventi di Roberta Ventura, fondatrice di Sep the brand e Allen Blue, dello chef Davide Oldani, al ted di Francesca Rossi, IBM AI Ethics Global Leader, e a una tavola rotonda tra Alberto Cartasegna, co-fondatore di Miscusi Family e Stefania Di Bartolomeo, Ceo e fondatrice di Physis Investment. La performance di Ditonellapiaga chiuderà la serata.

Giovedì 28 marzo: sostenibilità e futuro

Domani, l’ultima giornata inizierà presso la Sala Buzzati e sarà incentrata sulla sostenibilità e sul futuro del pianeta. Alle 15:00 saranno affrontati temi legati alla protezione dell’ambiente e al ruolo delle aziende nel promuovere un cambiamento positivo con il ted di Ariela Caglio, professoressa associata di Management Accounting della Bocconi, la tavola rotonda tra Simeon Rose, Creative Director at Faith in Nature, Olivier Elamine, Ceo Alstria, Thomas Trienbacher, Community Investment & Impact Manager di Alperia, e l’intervista a Sanda Ojambo, Assistant Secretary-General, United Nations Global Compact. La giornata si concluderà sempre alla Bocconi con ted e dialoghi tra esperti del settore, come Valentina Bosetti, professoressa di Climate Change Economics della Bocconi, Roberta Boscolo, Climate & Energy Science Officer, World Meteorological Organization, Stefano Pogutz, professore di Practice di Corporate Sustainability, e Riccardo Frina, Partnership Manager di The Ocean Cleanup. Il forum terminerà con l’interessante dialogo tra i due astronauti della missione Axiom-3: Michael Lopez-Alegria e Walter Villadei.