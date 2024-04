Sostenibilità nel mondo dell'impresa: l'Università LUMSA celebra l'innovazione e l'impegno giovanile

Con il convegno “Fare Impresa in Italia” e il Premio IèS – Impresa è Sostenibilità, l’Università Lumsa promuove un’economia più sostenibile e inclusiva.

Il 18 aprile l’Università LUMSA ha accolto un evento di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano: il convegno annuale “Fare Impresa in Italia”. L’evento rappresenta un’importante occasione per avviare un dialogo tra imprenditori, manager, startupper e professionisti del settore in un mondo in cui l’innovazione e la sostenibilità sono ormai diventate indispensabili per il successo delle aziende. Grazie a un format consolidato, che mette in contatto gli aspiranti imprenditori con chi già si occupa di impresa per scambiarsi nuove tendenze e storie di successo, il convegno, giunto ormai alla sua ottava edizione, è organizzato e promosso dall’Università LUMSA in collaborazione con LUMSA ALUMNI Network, con il Corso di Laurea magistrale in Management, Finance and Data Analytics e con l’Associazione studentesca JEMSA. Il tema centrale di quest’anno è stato Trasformazione digitale e Sostenibilità, due aspetti cruciali per chi aspira a lasciare un segno positivo sulla società e sull’ambiente.

“Fare Impresa in Italia” rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che sono interessati a un’economia più sostenibile e inclusiva. Offrendo questa preziosa opportunità dialogo tra imprenditori, professionisti e accademici, l’Università LUMSA si conferma come un punto di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo dell’imprenditoria nel nostro Paese.

Il Premio IèS – Impresa è Sostenibilità

Durante il convegno è stato consegnato il Premio IèS – Impresa è Sostenibilità. Si tratta di un riconoscimento istituito dall’Università in memoria di Lucia Barnaba, studentessa dell’ateneo che, con il suo impegno, ha lasciato un segno tangibile nel territorio. Il Premio IèS – Impresa è Sostenibilità è ormai diventato un riconoscimento significativo per i giovani imprenditori che decidono di legarsi alla sostenibilità, portandola all’interno del loro modus operandi per ispirare una trasformazione positiva nel tessuto economico.

Marianna Palella e Citrus: l’imprenditorialità sostenibile

Al centro di questa celebrazione di imprenditorialità e sostenibilità Marianna Palella, CEO di Citrus – L’Orto Italiano, ha rivestito un ruolo di primo piano. Citrus è una giovane realtà che rappresenta un connubio affascinante tra esperienza e innovazione grazie al dialogo generazionale tra mamma e figlia: Paola Pappalardo ha alle sue spalle una solida esperienza nel settore commerciale, mentre Marianna Palella è dotata di una passione senza limiti per la comunicazione.

Fin dalla sua fondazione Citrus si distingue per il profondo impegno etico nei confronti della sostenibilità. L’azienda vuole infatti valorizzare la frutta e la verdura fresca, italiana e solo di stagione, portandola in tutte le principali catene di supermercati nazionali. L’impegno dell’azienda si estende anche oltre, impegnandosi attivamente nella ricerca scientifica e ad adottare pratiche aziendali che rispettino l’ambiente e contribuiscano al benessere sociale.

Il programma del convegno

L’ottava edizione del convegno “Fare Impresa in Italia” si è concentrata sull’innovazione, la sostenibilità e gli scenari economici per offrire numerosi contenuti e momenti di confronto.

Il programma ha infatti lasciato ampio spazio alla condivisione di storie di successo imprenditoriale e all’esplorazione di tematiche attuali come la trasformazione digitale, le nuove frontiere della fintech e l’ecosistema internazionale a supporto dell’innovazione. Tra i relatori e i partecipanti c’erano personalità di spicco del panorama imprenditoriale che hanno condiviso esperienze e progetti per il futuro delle imprese sostenibili.