Percorsi universitari abilitanti all'insegnamento: disponibili 100.000 posti nei prossimi due anni

Il quotidiano il Sole 24 Ore ha riportato la notizia relativa ai percorsi universitari abilitanti 2023/24, esponendo alcune importanti novità. La validazione deriva dal Ministero dell’Università, il quale ha proposto in totale ben 1.510 corsi formativi di cui 353 relativi all’ambito artistico e musicale per l’abilitazione all’insegnamento.

Attualmente, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), sta analizzando le possibilità proposte dal Governo. Il parere dell’agenzia risulterà decisivo e determinante per dare il via all’accreditamento, ai bandi e alle iscrizioni.

I corsi previsti riguardano un’ampia classe di discipline di vario genere, toccando ambiti umanistici e scientifici, giuridici ed economici. E’ fondamentale segnalare come questi percorsi abilitanti coinvolgano anche la tecnologia e il suo studio, aprendo così ulteriormente agli approcci più moderni e innovativi.

Gli atenei coinvolti sono distribuiti all’interno della nostra penisola in modo equilibrato tra Nord, Centro e Sud Italia. In precedenza, vi era invece una netta prevalenza degli istituti universitari nel Meridione.

Complessivamente nell’arco di due anni accademici sono disponibili circa 100.000 posti divisi tra 2023/2024 e l’annata 2024/25.

A chi sono rivolti i corsi abilitanti e come funzionano?

Possono accedere ai corsi abilitanti i laureati magistrali, i laureandi in una facoltà a ciclo unico con almeno 180 CFU, ma anche i laureandi impegnati in un percorso magistrale non ancora ultimato. Per quest’ultimo caso, vale sempre il limite minimo di 180 crediti già acquisiti. Nei primi due anni sarà possibile acquisire fino al 50% dell’ammontare complessivo dei CFU attraverso lezioni online. Per casistiche particolari sono previste delle eccezioni che permettono il rilascio fino a 30 o 36 crediti.

L’abilitazione verrà conseguita non solo al raggiungimento dei crediti stabiliti, ma occorre superare due test. Il primo consiste in una analisi critica, il secondo prevede una simulazione di una lezione basata su didattiche innovative.

Percorsi accademici anno 2023/24

Per il primo anno sono previsti alcuni percorsi abilitanti per l’insegnamento che variano da 30 a 60 CFU/CFA.

Percorso 60 CFU/CFA

Percorso 30 CFU/CFA , da terminare entro il 28/02/2024 , per garantire l’iscrizione al concorso successivo

, da terminare entro il , per garantire l’iscrizione al concorso successivo Percorso 30 CFU/CFA per insegnanti che hanno esercitato presso le scuole statali o paritarie per almeno tre anni, anche non consecutivi. Almeno un anno deve essere stato svolto nella classe specifica di concorso per la quale decidono di ottenere l’abilitazione. Potranno ottenere l’abilitazione anche gli insegnanti che hanno vinto un concorso straordinario bis

Percorsi accademici anno 2024/25

Per il secondo anno, consecutivo del primo, saranno disponibili i seguenti percorsi.