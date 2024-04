Pesce d'aprile, scherzi per il fidanzato

Pesce d’aprile, gli scherzi per il fidanzato (o la fidanzata) possono rendere questa data il giorno più divertente dell’anno. Specie se ad orchestrare le burle che la ricorrenza prevede sei tu. Insomma, è il giorno che aspetti da tutto l’anno per prenderti bonariamente gioco della tua dolce metà. Ed allora cosa aspetti? Il primo aprile è alle porte, non vorrai perderti l’occasione di fare uno scherzo memorabile all’altra metà della mela, no? Sfrutta una di queste idee come ispirazione per il tuo grande momento.

Pesce d’aprile, idee per gli scherzi per il fidanzato

Ti potremmo consigliare di mettere il sale nel caffè al posto dello zucchero ma, nonostante cattivo quanto basta, è anche uno scherzo visto e rivisto. Ecco una serie di alternative originali per gli scherzi del pesce d’aprile al fidanzato (che vanno bene anche per la fidanzata!)

Il tuo ragazzo è esterrefatto da quanta roba ordini online? Nonostante non abbia tutti i torti, e tu lo sai, fagli lo scherzo del secolo. Raggruppa più di 20 scatole e scatoloni vuoti delle precedenti consegne e, la mattina del primo aprile, posizionale dove il corriere è solito consegnartele. Quindi, assisti al mancamento del tuo lui che ne deriverà.

Lo scherzo della sveglia anticipata è un classico – anche se è pura cattiveria. Imposta la sveglia un'ora prima e regola tutti gli orologi della casa di conseguenza. Non appena suona la sveglia alzati normalmente, lo stesso farà lui. Fino a quando non si accorgerà che fuori è ancora buio… A questo punto puoi scappare di casa.

Cambia la sua suoneria del suo cellulare con una imbarazzante, che non userebbe mai e poi mai. Sullo stile del "Pulcino pio" o di "Baby Shark", per intenderci. Non solo: per avere l'effetto desiderato, imposta un volume molto alto. Non ti resta che aspettare.

Lega una lattina vuota al fondo della sua macchina: sentirà il rumore insolito dopo qualche metro e si scervellerà a lungo prima di capire da dove provenga.

