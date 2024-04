Scherzi pesce d'aprile: 10 idee da fare ai genitori

Scherzi pesce d’aprile

Il Primo Aprile, conosciuto in tutto il mondo come il “Giorno degli Scherzi”, è un’occasione unica per mettere alla prova la nostra creatività e il nostro senso dell’umorismo. Questa tradizione, risalente a secoli fa, offre l’opportunità di divertirsi e sorprendere amici e familiari e con scherzi ingegnosi e spesso imprevedibili. Ci siamo qui noi a darvi qualche idea con una lista aggiornata di scherzi divertenti del pesce d’aprile!

Scherzi pesce d’aprile: 10 idee di scherzi da fare ai genitori

Siete a casa con i vostri genitori e state trascorrendo tanto tempo con loro? Vi diamo ben 10 idee per uno scherzo da fare per il Pesce d’Aprile:

Se i vostri genitori odiano avere animali in casa, fate credere ai vostri genitori di aver trovato un cane abbandonato sotto casa con una foto su WhatsApp Mettete una trombetta sotto la sedia di uno dei vostri genitori, così da farlo sobbalzare nel momento del pranzo o della cena Mettete lo smalto trasparente sopra la saponetta: quando i vostri genitori si laveranno le mani avranno una bella sorpresa Avete miele o creme dentro casa? Mettetelo dietro la maniglia della vostra porta, chiudetevi in camera e chiamate mamma o papà Se in casa usate il deodorante stick potete cospargerlo di burro per far sì che chi lo userà non si accorga di niente Fingete di aver ricevuto una mail dai vostri professori che vogliono parlare urgentemente con loro: come potrebbero reagire? Fate finta di aver ricevuto a casa una lettera di richiesta soldi a causa di un pagamento mancato Ordinate dei fiori a casa e fate finta che siano arrivati da un ammiratore segreto alla mamma: come potrebbe reagire papà? Se avete fratelli o sorelle dite ai vostri genitori un segreto finto su lui/lei Fate vedere ai vostri genitori uno di quei video in cui alla fine compare un mostro urlante: sul web ne trovate tantissimi!

Bonus: nuovi scherzi pesce d’aprile 2024!

Nascondete il telecomando della televisione e sostituitelo con un’app sullo smartphone che ne permetta il controllo. Cambiate canale o alzate e abbassate il volume mentre loro cercano disperatamente il telecomando.

Spostate indietro di un’ora tutti gli orologi della casa, compresi quelli digitali, se possibile. Preparatevi per la confusione mattutina quando si sveglieranno pensando di essere in ritardo o, al contrario, troppo presto.

Se avete altoparlanti Bluetooth o dispositivi simili, collegate lo smartphone e riproducete occasionalmente suoni o voci molto basse. Scegli momenti in cui potete fingere di non sentire nulla, lasciando i vostri genitori a interrogarsi su questi strani rumori.

