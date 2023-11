La prima academy dedicata ai farmaci RNA: a Napoli nasce la PharmaTech Academy

Sta per avere inizio l’attività della PharmaTech Academy, la prima in Italia dedicata alla formazione nel campo dei farmaci RNA. La cerimonia di apertura del corso di alta formazione e la presentazione degli spazi accademici si terranno il 6 novembre 2023, alle ore 15:30, presso il Complesso Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ma di cosa si occuperà, nel dettaglio? E a chi è riservata?

Cos’è la PharmaTech Academy

La PharmaTech Academy è un progetto che mira a creare figure professionali altamente specializzate, in grado di operare nell’intera filiera, dalla ricerca alla produzione, in un settore, quello dei farmaci RNA, di crescente rilevanza in Italia. E’ destinata ai giovani neo-laureati magistrali e si distingue per l’approccio professionalizzante volto a prepararli per una carriera nell’industria farmaceutica del futuro.

Alla base della PharmaTech Academy c’è infatti il metodo del “Learning by Doing“, che prevede una collaborazione sinergica tra l’istituzione accademica e le aziende farmaceutiche al fine di creare profili professionali specifici e promuovere attività di formazione mirate alle esigenze dei giovani studenti. In sostanza, l’accademia si prefigge di integrare le competenze acquisite durante la laurea con esperienze fatte sul campo, a contatto diretto con il mondo delle aziende farmaceutiche.

A chi è destinata

L’iniziativa coinvolgerà 30 laureati magistrali provenienti da varie discipline e regioni italiane che vogliono specializzarsi nella terapia con RNA messaggero. Il programma prevede otto mesi di frequenza con ben 1200 ore di formazione che si concluderanno nel mese di giugno 2024. Interessante è il particolare che i frequentanti potranno tutti beneficiare di borse di studio.

Oltre l’approccio professionalizzante e quello esperienziale, il corso punterà anche su quello transdisciplinare, facendo leva su” materie tecnologiche e professionalizzanti, con temi legati alle capacità progettuali e concettuali dei partecipanti e alla loro capacità di gestire processi, lavorare in gruppo e comunicare efficacemente”.

Cosa sono i farmaci RNA

I farmaci RNA sono una classe di farmaci che sfruttano l’acido ribonucleico (RNA) per scopi terapeutici. Agiscono interferendo con i processi genetici e molecolari all’interno delle cellule per trattare una varietà di condizioni mediche come malattie genetiche, cancro, infezioni virali e altro ancora. Diverse sono le categorie di farmaci RNA, tra queste rientrano i RNA interferenti (RNAi), farmaci che inibiscono specifici geni all’interno delle cellule; i mRNA vaccini, che stimolano il sistema immunitario a produrre una risposta protettiva contro specifici patogeni o condizioni. Comprendono anche gli ASO (Antisenso oligonucleotidi), catene di nucleotidi sintetici progettate per bloccare la produzione di proteine specifiche legandosi al messaggero dell’RNA (mRNA) corrispondente.

L’RNA svolge un ruolo cruciale nella regolazione genetica (è indispensabile per accendere e spegnere i geni), nelle reazioni chimiche, e nella sintesi proteica. Un gene danneggiato può produrre RNA difettoso, generando proteine disfunzionali e causando malattie. La terapia con RNA differisce dalla terapia genica poiché, invece di fornire nuovo DNA alle cellule, si concentra sulla modifica o la fornitura di RNA corretto alle cellule dei pazienti. Una speranza per il trattamento di un cospicuo numero di malattie.

Leggi anche: