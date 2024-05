Test di medicina 2024: tutti i quesiti più "insoliti". Esame il 28 maggio e la banca dati è disponibile online

Le domande più “strane” della banca dati divulgata online

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato in Internet tutte le domande relative ai Test di Medicina 2024. Ciò significa che i quiz sono disponibili per tutti gli aspiranti studenti delle Facoltà di Medicina. I quesiti diffusi online sono 3500 e potranno essere d’aiuto per tutti coloro che vorranno esercitarsi per le prove d’esame. La prima data sarà il 28 maggio 2024, giorno in cui sarà effettuata la prova nazionale.

All’interno della banca dati dei Test di Medicina, sono stati inseriti degli argomenti piuttosto “curiosi” per gli aspiranti medici, e alcune domande non sono passate inosservate. Una di queste era inerente alla vita della celebre Sandra Milo, scomparsa durante il mese di gennaio 2024. Inoltre, un’altra domanda che ha destato curiosità è il significato di “zapoteca”, un termine decisamente “strano”.

Le due domande singolari della banca dati online per i Test di Medicina

Grazie alla pubblicazione della banca dati online, i candidati potranno attuare dei brevi test rispondendo a dieci domande interattive, attraverso una modalità molto simile ai quiz per l’esame della patente. All’interno delle prove online, i ragazzi hanno incontrato due domande nello specifico decisamente singolari. La prima si riferiva alla vita della divina Sandra Milo, con una delle risposte sbagliate che pronunciava: “Sandra Milo ebbe una vita tutta curve, come una vera rock star“.

Inoltre, l’altro quesito ancora più strano è stato:” In quattro delle seguenti termini il suffisso “-teca” ha lo stesso significato. Individuare il termine rimanente“. Il candidato poteva scegliere tra cinque risposte, ossia: zapoteca, emeroteca, pinacoteca, biblioteca, fonoteca. La soluzione è la parola “zapoteca”, ma nello specifico, che cosa significa questo termine?

Zapoteca corrisponde alla declinazione femminile dell’aggettivo “zapoteco”, che si riferisce ad uno dei membri di una popolazione indigena situata in Messico. I zapotechi, infatti, sono stanziati ancora oggi nell’odierno Stato di Oaxaca.

Molti si sono chiesti, però, perché degli aspiranti medici dovrebbero sapere il termine “zapoteca”? Ebbene, in merito a ciò si è espresso il giornalista e conduttore televisivo Massimo Gramellini, il quale ha espresso:

“Perché a un futuro chirurgo di Bergamo o Catanzaro dovrebbe essere utile conoscere il significato di zapoteca, a meno che non intenda partecipare a un telequiz?. Me lo chiedevo tre anni fa e torno a chiedermelo oggi, dopo che la parola galeotta è tornata a galla nelle esercitazioni per il prossimo test pubblicate sul sito del Ministero”.

Inoltre, Gramellini ha aggiunto:

“Uno può diventare un genio della medicina ignorando felicemente quella diversità. Ma, se riesce a coglierla, significa che è capace di allargare la sua testa. E ogni giorno impariamo sulla nostra pelle quanto sia importante che un medico, oltre a conoscere il pezzetto di corpo di cui è specialista, sia in grado di vedere il paziente come essere umano completo”.

Test di Medicina 2024: svolgimento delle prove e tutte le novità

Il primo test per accedere alle Facoltà di Medicina è programmato per il 28 maggio 2024 e il secondo sarà il 30 luglio 2024. Gli esami saranno composti da 60 domande da completare in 100 minuti. I candidati che saranno promossi dovranno aver raggiunto almeno 20 punti su 90 punti totali.

Di recente, il Comitato della Commissione Istruzione del Senato ha comunicato la volontà di attuare una riforma per gli accessi alle Facoltà di Medicina, eliminando in via definitiva il numero chiuso per il prossimo anno accademico. Codesta proposta legislativa è ancora discussa in Parlamento e di dovrà attendere la decisione ufficiale del Governo.