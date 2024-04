Più di 20.000 posti disponibili per i Test di Medicina 2024

Gli aggiornamenti per i TOLC MED 2024

Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha comunicato alcuni importanti cambiamenti inerenti ai Test di Medicina 2024, anticipando quanti posti saranno disponibili per i numerosi iscritti. Sebbene le comunicazioni siano già pubblicate, occorre che il tutto venga confermato dal Ministero attraverso una dichiarazione ufficiale mediante un decreto. Inoltre, verranno resi noti i posti liberi in ogni ateneo sul territorio nazionale.

Quanti posti disponibili per il Test di Medicina 2024?

Il celebre quotidiano ha dichiarato che per quest’anno ci saranno disponibili più di 20.000 posti, rendendo così le selezioni dei TOLC MED meno concorrenziali per i candidati. I corsi accessibili saranno garantiti in lingua italiana e in lingua inglese, comprendendo anche quelli di tipo privato.

Ad oggi, gli aspiranti medici che hanno inoltrato la domanda di ammissione ai Test di Medicina sono 50.000. Rispetto all’anno precedente, dove il bando prevedeva disponibili 16.000 posti, quest’anno si andrà ad ampliare decisamente le possibilità di accedere alle Facoltà di Medicina del Paese, visto il numero maggiore di posti liberi.

E’ bene evidenziare che anche i “quartini” avranno riservati i relativi posti in modo proporzionale in ogni singolo ateneo, in base alla disponibilità delle stesse università.

Le collocazioni definitive saranno rese pubbliche durante i mesi estivi del 2024.

Il Ministero ha dato la possibilità ai candidati di iscriversi al bando fino al 17 aprile 2024 e fino al 22 aprile 2024 per agevolare la sessione dei test del 28 maggio 2024. Inoltre, ci sarà un’altra data importante da ricordare per i candidati, ossia l’8 maggio 2024, in cui verrà pubblicata ufficialmente la prima banca dati.