Il primo corso universitario sulle parolacce in Italia: innovazione didattica alla IULM di Milano

“Comunicazione e parolacce”, il corso IULM a cura di Vito Tartamella

Nel panorama accademico italiano, un’iniziativa didattica sta per segnare un momento di svolta: l’Università IULM di Milano ospiterà il primo corso dedicato allo studio delle parolacce, un argomento che, nonostante la sua presenza quotidiana nel linguaggio, ha ricevuto scarsa attenzione accademica fino ad oggi. Questo corso, intitolato “Comunicazione e parolacce”, vedrà la partecipazione dello scrittore Vito Tartamella, noto per il suo long seller “Parolacce” e fondatore di parolacce.org, il principale sito italiano dedicato allo studio di questo aspetto linguistico.

Svolgimento del corso

Il corso si articolerà in sei lezioni, per un totale di 12 ore, e si rivolgerà agli studenti delle tre facoltà di Interpretariato e Traduzione, Comunicazione, Arti e Turismo di IULM. L’obiettivo è esplorare il turpiloquio non solo come fenomeno linguistico ma anche nella sua dimensione culturale e antropologica, riconoscendone il ruolo nelle dinamiche comunicative e nelle espressioni emotive.

Gli studenti che completeranno il corso riceveranno un “badge of honour”, che potrà contribuire con un punto aggiuntivo al loro voto di laurea, simbolo del valore aggiunto che questa conoscenza può rappresentare nel loro percorso accademico e professionale.

Le dichiarazioni del docente Vito Tartamella

Vito Tartamella, con una nota di ironia, ha sottolineato che non intende insegnare le parolacce agli studenti, ma piuttosto esplorare con loro le complesse dinamiche che regolano l’uso di queste espressioni nella società. L’idea del corso nasce dalla constatazione di come le parolacce siano spesso fraintese o strumentalizzate nei media e nella vita quotidiana. Attraverso questo corso, Tartamella mira a fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e contestualizzare l’uso delle parolacce, superando i pregiudizi e riconoscendone il valore comunicativo e culturale.

Il turpiloquio, come evidenziato dal docente, è intrinsecamente legato al linguaggio delle emozioni e rappresenta una componente fondamentale della competenza linguistica. Conoscere il significato e l’uso delle parolacce è essenziale per una piena padronanza di una lingua, poiché queste espressioni occupano uno spazio significativo nella comunicazione umana. Il corso si propone quindi di sfidare l’approccio tradizionale che tende a ignorare o censurare queste espressioni, invitando invece a una riflessione sul loro significato e sul loro impatto culturale e sociale.