RUFA on Screen 2024: la rassegna cinematografica dedicata ai futuri cineasti

Torna il festival biennale che permette di scoprire i talenti emergenti tra gli studenti della prestigiosa accademia RUFA.

Rufa, appartenente al Gruppo Plena Education, ha organizzato la seconda edizione di “Rufa on Screen”, la rassegna cinematografica a cadenza biennale che promuove e supporta il talento degli studenti dell’Accademia iscritti ai corsi di Cinema, Film Arts e Computer Animation and Visual Effects. “RUFA on Screen 2024” si terrà dall’11 marzo al 13 marzo 2024 presso il Cinema Troisi, situato in Via Girolamo Induno, 1, a Roma con ingresso gratuito.

“RUFA on Screen” appresenta un’opportunità unica per i giovani cineasti di mostrare il proprio talento e di entrare in contatto con il mondo del cinema professionale. La rassegna si propone di celebrare la creatività e l’innovazione nel campo cinematografico, offrendo ai partecipanti la possibilità di far conoscere le proprie opere a un vasto pubblico e di ricevere riconoscimenti importanti. Questa sera, alle 20.30, si terrà la cerimonia di premiazione che chiuderà queste intense giornate dedicate al cinema e all’arte audiovisiva.

Il nuovo contest “RUFA on Screen”

In questa edizione, “RUFA on Screen” ha introdotto una novità: un contest che vede la partecipazione di 33 opere audiovisive selezionate su 64 candidature da una commissione interna composta dai docenti Christian Angeli, Livia Barbieri, Pietro Ciccotti e Andrés Rafael Zabala. Queste opere, insieme a 5 lavori fuori concorso curati dagli alumni della scuola, saranno proiettate durante la rassegna. Le opere in gara appartengono a diverse categorie: cortometraggi “super corto” della durata massima di 3 minuti; cortometraggi della durata compresa tra 3 e 15 minuti; cortometraggi di animazione, che non prevedono limiti di durata, e documentari della durata massima di 75 minuti.

Una piattaforma per i giovani creativi

L’obiettivo principale di “RUFA on Screen” è quello di offrire visibilità e supporto ai giovani talenti del cinema e dell’animazione, creando al contempo un network tra gli studenti e i professionisti del settore. Grazie alla formazione offerta da RUFA, gli studenti acquisiscono competenze tecniche e teoriche che li preparano a diventare futuri registi, sceneggiatori, direttori della fotografia e altro ancora.

Una giuria d’eccezione e premi di rilievo

Le opere in concorso saranno valutate da una Giuria di Merito, composta da esperti del settore cinematografico, che assegnerà diversi premi: tre Premi Ufficiali, assegnati da Esen Studios e Sayonara Film, per miglior cortometraggio, migliore opera di animazione e miglior film documentario, che corrispondono a tre contratti di distribuzione che permetteranno di iscrivere le opere vincitrici a festival nazionali e internazionali; un Premio speciale di Promozione, assegnato da Rai Cinema Channel, media partner della rassegna che supporterà la promozione e la comunicazione; un Premio del Pubblico in base ai voti ottenuti dalle singole opere al termine delle proiezioni; un Premio della Critica RUFA assegnato da Raffaele Simongini Presidente di giuria; un premio “Claudio Caligari” dedicato a un cortometraggio di finzione.

Gli ospiti speciali e i partner dell’evento

Durante i giorni della rassegna saranno presenti vari registi e sceneggiatori che condivideranno la loro esperienza con gli studenti. Inoltre, verrà presentato il progetto “Visit Italy with Movies Training”, sviluppato in collaborazione con Minerva Pictures, che mira a promuovere il territorio italiano attraverso il cinema e l’audiovisivo.