Giornata Internazionale dei Musei 2024: data ed eventi

Giornata Internazionale dei Musei: quando si tiene

La Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day – IMD) è un evento annuale organizzato dall’ICOM (International Council of Museums) dal 1977. Ogni anno, viene scelto un tema specifico che guida le attività e gli eventi innovativi organizzati dai musei partecipanti. Questa celebrazione sottolinea l’importanza dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo.

Gli eventi della Giornata Internazionale dei Musei si svolgono attorno al 18 maggio e possono durare un giorno, un weekend o un’intera settimana. L’obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei musei come mezzi di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo della comprensione reciproca, cooperazione e pace tra i popoli.

Giornata Internazionale dei Musei: eventi 2024

Dal 17 al 19 maggio 2024, Roma celebra la Giornata Internazionale dei Musei con un ricco programma di eventi. Il tema di quest’anno è “Musei per l’educazione e la ricerca”. L’iniziativa include visite guidate, laboratori per famiglie e attività in musei come il Museo di Zoologia e il Museo di Roma a Palazzo Braschi. I possessori della Roma MIC Card possono accedere gratuitamente ad alcune mostre.

L’evento “Amico Museo 2024” si terrà dal 10 maggio al 2 giugno 2024, coinvolgendo i musei della Toscana con visite guidate, esposizioni, laboratori e attività. Il tema è “Musei per la didattica e la ricerca,” in linea con la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte Europea dei Musei. Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa partecipa con un ricco programma, includendo eventi gratuiti e attività su prenotazione, come visite guidate, laboratori per bambini, conferenze e mostre tematiche.

Il Museo di Torcello, isola della laguna Veneta, ospita tre eventi speciali a maggio 2024:

9 maggio – Giornata dell’Europa: ingresso ridotto (€1,50) e visita guidata gratuita.

14 maggio – Compleanno del Museo: ingresso gratuito per celebrare i 135 anni del museo.

18 maggio – Giornata Internazionale dei Musei e Notte Europea dei Musei: ingresso gratuito, orario prolungato e due percorsi guidati gratuiti dedicati al bestiario del museo, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il Grand Tour Musei 2024 delle Marche si terrà dal 17 al 19 maggio, includendo la Notte dei Musei e la Giornata Internazionale dei Musei. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche, coinvolge musei in attività culturali, laboratoriali e concerti, con il tema “Musei, Educazione e Ricerca”. L’iniziativa mira a sottolineare il ruolo educativo dei musei e il loro contributo al benessere e allo sviluppo sostenibile delle comunità.

Noi abbiamo selezionato solo alcuni eventi per la Giornata Internazionale dei Musei, ma ce ne saranno tanti altri in gran parte d’Italia, in modo da venire incontro a più persone possibile!