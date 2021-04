Giornata della Terra 2021: consigli utili

Save the date: il 22 e il 23 aprile si terrà la Giornata della Terra, questa festa si celebra ogni anno dal 1970. Si tratta della celebrazione della Terra in cui viviamo, una sorta di manifestazione ambientale con lo scopo di tutelare il nostro pianeta e trovare il modo di salvaguardare le risorse naturali che la terra ha messo a nostra disposizione. Non è solo l’Italia a festeggiare questa giornata, sono coinvolti altri paesi, per la precisione in totale sono 192 e hanno un obiettivo comune, salvaguardare il Pianeta terra organizzando eventi ed iniziative di sensibilizzazione. Le problematiche che rischiano di compromettere il pianeta sono al centro del dibattito e riguardano l’inquinamento delle acque e dell’aria, il surriscaldamento globale e lo sfruttamento ed esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Giornata della Terra 2021: cosa possiamo fare per salvarla?

Anche il Papa si è sempre espresso in merito a questa problematica che sta, inesorabilmente, minacciando il Pianeta e con esso anche i suoi abitanti presenti e futuri; ecco le sue parole: “Occorre affrontare, in uno sforzo congiunto, la responsabilità di lasciare alle generazioni che seguiranno una Terra più bella e vivibile. Bisogna adoperarsi, alla luce degli impegni concordati a Parigi nel 2015, per ridurre le emissioni di gas nocivi nell’atmosfera e dannosi per la salute umana. E’ un segno di speranza per il nostro travagliato mondo”. Tra i paesi coinvolti, le Nazioni Unite si sono riuniti a New York per firmare un nuovo accordo sul clima e per parlare dell’altra questione legata alle emissioni globali di gas serra. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per tutelare l’ambiente, come? Possiamo fare davvero tante cose: prestare particolare attenzione alla raccolta differenziata, al risparmio dell’acqua, un bene comune di cui non tutti possono godere facilmente, evitare, quando si può, di prendere la macchina e spostarsi, invece, o a piedi o in bicicletta.

Giornata della Terra 2021: attenzione all’alimentazione