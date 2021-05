Oggi, 3 maggio 2021, ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa. Ne sentiamo parlare da sempre come un diritto irrinunciabile, e tale è definito dalla Costituzione Italiana. Ma ci siamo mai interessati ad approfondire l’argomento? Vediamo nel dettaglio cos’è, qual è la storia e quali sono i limiti della libertà di stampa.

La libertà di stampa è il diritto di riferire notizie e di far circolare opinioni senza censura da parte di chicché sia, in primis dallo Stato. Rientra tra i caratteri distintivi dei moderni Stati democratici. Pertanto, viene definita e ricordata nel più importante documento italiano, quello sul quale si fonda la Repubblica. Cosa dice la Costituzione a riguardo? L’articolo 21 recita:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, sporgere denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”