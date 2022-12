Il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e con esso anche le conoscenze e le competenze necessarie per rimanere al passo con i tempi e non rischiare di perdere importanti opportunità. Gli esempi che si possono fare in tal senso sono tanti, ma volendo citare solo uno dei settori in rapida evoluzione negli ultimi anni la scelta ricade sicuramente sul mondo Tech, del Deep Learning (ovvero l’apprendimento profondo da parte delle “macchine” grazie all’utilizzo di algoritmi) e dei Big Data (ovvero l’analisi e la gestione dei dati complessi).

Si tratta di un’insieme di conoscenze e competenze che fanno tutte riferimento al processo di Digital Trasformation – ovvero lo sviluppo di tutti gli strumenti, le tecnologie e i processi in grado di aumentare l’efficienza di un’azienda – a cui tutte le realtà aziendali devono adeguarsi per non rischiare di vedersi presto superate dai competitor e perdere così importanti quote di mercato.

Conoscenze e competenze specifiche che diventano quindi sempre più ricercate dalle aziende e, di conseguenza, sempre più indispensabili all’interno del portfolio dei singoli professionisti che, per non rischiare di restare esclusi dal mondo del lavoro, devono costantemente aggiornare le loro abilità in quel processo chiamato appunto “reskilling”.

Una volta compresa la necessità di aggiornare le proprie skill, però, è necessario capire come e, soprattutto, dove farlo. Un’ottima opportunità in tal senso ci viene offerta da Deep Learning Italia, ovvero la più grande piattaforma di e-learning in lingua italiana sui temi della Data Science, che per il periodo di Natale ha deciso di offrire il 40% di sconto su tutti i corsi singoli in catalogo.

Per usufruire dello sconto è sufficiente inserire il codice NATALE40 prima di finalizzare l’acquisto dei corsi singoli sulla piattaforma Deep Learning Italia. Ricordiamo che tutti i corsi sono fruibili interamente online, quando e dove si vuole: l’ideale per chi lavora ma non vuole comunque rinunciare a formarsi in un settore così ricco di opportunità.

Vediamo ora quali sono nel dettaglio i corsi singoli disponibili sulla piattaforma di Deep Learning Italia che possono essere acquistati con lo sconto del 40% utilizzando il codice NATALE40. Cliccando sul link potete consultare la scheda con tutte le informazioni sul corso e su come procedere per l’acquisto in promozione.

Partiamo da una serie di corsi adatti anche a chi è alle prime armi nel mondo dei Big Data e e del Deep Learning:

Questi invece sono dei corsi singoli consigliati a chi ha già ha una conoscenza pregressa del settore per approfondire specifiche tematiche:

Ricordiamo che tutti questi corsi sono in promozione per il periodo natalizio con uno sconto del 40%. Un’occasione veramente da non perdere per arricchire il proprio CV con delle competenze fortemente ricercate nel mondo del lavoro!

