Calendario Scolastico 2024/2025 Trentino: 10 giorni per le vacanze di Pasqua

In Trentino è già tempo di programmare il calendario del prossimo anno scolastico. La grande novità riguarda le vacanze pasquali, che saranno ben più lunghe del solito.

Nei giorni scorsi, la Giunta Provinciale ha deliberato il calendario scolastico per l’anno 2024/2025, stabilendo l’inizio delle lezioni per lunedì 9 settembre 2024 e la conclusione per giovedì 12 giugno 2025. Questa decisione mira a fornire una struttura temporale chiara e coerente per l’intera comunità scolastica. Il nuovo calendario scolastico per l’anno 2024/2025 presenta importanti novità, tra cui l’accorpamento delle vacanze di Pasqua e del 25 Aprile, una decisione presa per cercare di ottimizzare l’organizzazione delle attività didattiche e per garantire una maggiore coerenza e continuità nel percorso educativo degli studenti.

In merito alla formazione professionale, le istituzioni provinciali e paritarie possono stabilire autonomamente l’organizzazione delle lezioni: l’unico vincolo è quello della data di inizio delle lezioni, che resta fissata per lunedì 9 settembre 2024. L’unica eccezione vale per i percorsi del quarto anno successivi al conseguimento della qualifica professionale: in questo caso la cui data di inizio delle lezioni può essere fissata in base alle necessità dei singoli percorsi anche in alternanza scuola-lavoro. I percorsi di istruzione del secondo ciclo potranno stabilire autonomamente la data di inizio delle lezioni previo accordo con la struttura provinciale competente.

L’accorpamento delle Vacanze di Pasqua con il 25 Aprile

La novità più importante riguarda l’accorpamento delle vacanze di Pasqua con il ponte del 25 Aprile per un totale di 10 giorni. La decisione è stata presa dopo la proposta della vicepresidente Francesca Gerosa al fine di offrire a famiglie e insegnanti la possibilità di pianificare meglio le giornate di vacanza potendo contare su una settimana completa e non solo su periodi frammentati. Questa scelta fa parte di un pensiero più ampio che vorrebbe anche evitare che fossero assegnati compiti durante le vacanze per consentire agli studenti un vero periodo di svago e riposo totale.

Per la Scuole dell’Infanzia potrebbero esserci delle modifiche

Le scuole dell’infanzia avvieranno le attività didattiche il 4 settembre 2024 e le concluderanno il 31 luglio 2025. Tuttavia, è stata ribadita la necessità di un’ulteriore analisi che tenga in considerazione l’andamento dell’anno scolastico in corso e le esigenze delle famiglie con la possibilità di rivedere il calendario coinvolgendo le parti sociali in causa. La Giunta provinciale ci ha infatti tenuto a spiegare che «per le scuole dell’infanzia è stata ribadita la necessità di effettuare un’ulteriore approfondita analisi, anche a seguito dell’andamento dell’anno scolastico attualmente in corso, sulle modalità organizzative dei servizi per l’undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025 coinvolgendo anche le parti sociali, con l’obiettivo di programmare al meglio le modalità di erogazione dell’offerta. Di conseguenza, con un successivo provvedimento, la Giunta provinciale potrà rivedere le modalità organizzative e potrà richiedere alle famiglie iscritte al prossimo anno scolastico la conferma dell’iscrizione e della relativa frequenza dell’undicesimo mese per il 2025».

Il calendario scolastico 2024/2025 in Trentino

Il calendario scolastico completo prevede i seguenti periodi di sospensione dell’attività didattica:

– tutte le domeniche;

– tutti i sabati (solo per le scuole con programmazione didattica su cinque giorni settimanali);

– Ponte di Ognissanti: da giovedì 31 ottobre 2024 a sabato 2 novembre 2024;

– Vacanze di Natale: da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025;

– Vacanze di Carnevale: da lunedì 3 marzo 2025 a mercoledì 5 marzo 2025;

– Vacanze di Pasqua e Anniversario della Liberazione: da venerdì 18 aprile 2025 a sabato 26 aprile 2025;

– Festa dei Lavoratori: da giovedì 1 maggio 2025 a sabato 3 maggio 2025;

– Festa della Repubblica: lunedì 2 giugno 2025.

Inoltre, ogni scuola avrà a disposizione altri 2 giorni aggiuntivi da gestire in completa autonomia.