Maturità 2021: le ultime novità

In questi giorni in Parlamento si sta discutendo sulle sorti dei futuri maturandi, si sta cercando di mettere le basi per permettere agli studenti di portare a termine il percorso scolastico con gli esami di maturità 2021. La proposta della ministra Azzolina è quella di far sostenere ai maturandi la sola prova orale, probabilmente partendo da un elaborato concordato con i docenti. Alcune forze politiche hanno proposto di sottoporre gli studenti ad almeno una prova scritta, quella che caratterizza la scuola scelta. L’ammissione, però, al contrario dello scorso anno non sarà scontata.

Maturità 2021: come ottenere l’ammissione

Quest’anno si potrà bocciare, l’ammissione, infatti, non sarà scontata come si era deciso lo scorso anno. Annunciare da ora che tutti potranno sostenere l’esame sarebbe come dare un segnale negativo agli studenti, proprio nel momento in cui vanno incoraggiati a studiare. L’esclusioine dall’esame, equivalente a una bocciatura a tavolino, è l’unico vero scoglio dell’ultimo anno: i non ammessi in genere sono circa il 4 per cento, mentre una volta ammessi alla Maturità la promozione è quasi garantita. Un’altra nota importante riguarda le prove Invalsi, si faranno?

Maturità 2021: le prove INVALSI

Le prove Invalsi, come l’anno scorso, verranno cancellate dall’esame: non saranno requisito per l’ammissione. E’ invece ancora incerto se una forma di monitoraggio attraverso i quesiti dell’Istituto di valutazione saranno comunque somministrati agli studenti per capire a che punto è la preparazione generale dopo un anno e passa di Dad. Ripetiamo che si tratta ancora di ipotesi e che a breve verrà pubblicata un’ordinanza con tutte le indicazioni ufficiali.

