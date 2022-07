Novità in ambito scolastico. Arriva una nuova riforma riguardante gli Istituti tecnici commerciali. Cosa prevede e cosa cambierà di fatto? Entriamo subito nel vivo dicendo che gli Istituti Tecnologici Superiori (Its) diventeranno Its Academy. Lo scopo è chiaro, si tratta di un tentativo di rendere la formazione terziaria – spesso sottovalutata o comunque non presa adeguatamente in considerazione da parte dei giovani – non solo più interessante, ma anche più formativa. Le aspettative sono alte: in base ai dati raccolti negli ultimi anni, su 5.280 diplomati presso gli Its, l’80% ha trovato un’occupazione nel corso del 2021. Una buona percentuale se consideriamo anche la pandemia e le difficoltà a questa connesse che hanno interessato il mondo del lavoro. Ma cosa prevede la riforma, e cosa sono gli Its Academy?

Riforma Istituti tecnici commerciali

La riforma consente di ampliare l’offerta formativa per studentesse e studenti, con l’obiettivo di raddoppiare il numero degli iscritti. Così come dichiarato dal Ministro dell’Istruzione Bianchi, “la legge definisce un quadro strutturato e nazionale che rafforza la rete degli Its, garantendo il rapporto diretto con i territori e i loro tessuti produttivi che ne rappresenta il punto di forza”.

E’ quindi diventato legge il nuovo testo sugli Istituti Tecnologici Superiori. Ad essere interessati dalle novità saranno la denominazione degli istituti, i livelli di percorso, la varietà delle aree tecnologiche. Ed ancora il raccordo con il sistema universitario, la sinergia con le imprese. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi delle realtà formative in grado di dare risposte sia agli studenti che alle imprese. Il tutto a partire dal territorio.

Riforma Its Academy: cosa cambia

Cosa cambierà, quindi? Innanzitutto la denominazione: da istituti tecnici commerciali ad istituti tecnologici superiori. Secondo, poi, le competenze garantite in campo tecnologico e tecnico-professionale. In modo da preparare gli studenti a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo del Paese. Oltre, naturalmente, a fornire sostegno per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Non meno importante sarà l’introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico degli ITS.

Potrà effettuare l’iscrizione chi sia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di almeno 800 ore. L’offerta didattica mirerà a fornire elevate competenze nei settori strategici per lo sviluppo del Paese.

I percorsi formativi saranno suddivisi in due livelli: quinto livello EQF, di durata biennale; sesto livello EQF, di durata triennale. Entrambi i percorsi formativi saranno organizzati in semestri: saranno comprese sia ore di attività teorica, che di pratica e di laboratorio. Ad insegnare presso gli Its Academy saranno, per almeno il 60% delle ore di studio, docenti provenienti dal mondo del lavoro. Gli stage aziendali e i tirocini formativi potranno essere svolti non solo in Italia, ma anche all’Estero.

Leggi anche: