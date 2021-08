Studiare il francese serve? Ecco 10 ragioni per farlo

In un mondo dominato dall’inglese, serve studiare francese? Imparare una seconda lingua in un mondo ormai globalizzato è necessario, più che fondamentale. Facile dirigersi verso l’inglese (qualcuno ha fatto notare che non conoscere la lingua di Shakespeare è la forma con cui l’analfabetismo si presenta nel XXI secolo), ma ingiusto snobbare l’importanza di altre lingue. Anche perché, molti sottovalutano l’utilità del francese.

Perché è importante sapere il francese

Idioma parlato da 51 paesi in tutto il mondo, la lingua francese appartiene ad un paese che ha forti legami economici con l’Italia. All’interno dello stivale, inoltre, si contano più di cento imprese transalpine che garantiscono centinaia di migliaia di posti di lavoro. Tali dati, chiariscono meglio il perché è importante conoscere (anche) il francese, lingua che con l’italiano ha molto in comune. Studiando la prima, si finisce inevitabilmente per conoscere meglio la seconda.

Forse non tutti lo sanno, ma come affermato da Tullio De Mauro (linguista, lessicografo, accademico e saggista italiano nonché ministro della pubblica istruzione dal 2000 al 2001), il 75% delle parole inglesi derivano dal francese. Così, come una catena poliglotta, studiare il francese avrà dei risvolti positivi anche nella conoscenza della lingua d’oltremanica. Gli economisti in generale consigliano di imparare il francese anche per un altro motivo. La conoscenza dell’inglese è patrimonio di molti, il francese di pochi, dunque più ricercata e remunerata. Insomma, la cultura è anche questione di portafoglio.

10 ragioni per studiare il francese

Diffidate da chi vi vuole far credere che il francese è una lingua inutile. Certo, studiarla ha pro e contro, ma in questa sede vogliamo porre l’accento sulle ragioni per le quali non escluderla dai propri studi.