In questi giorni l’Università Telematica Internazionale Uninettuno sta partecipando al Festival dei Giovani di Gaeta (in programma dal 19 al 21 aprile 2023), un evento di grande importanza per l’orientamento e la riflessione sui temi riguardanti il futuro dei giovani, con la partecipazione di oltre 30.000 studenti provenienti da tutta Italia.

Ed è proprio in questo importante contesto che Uninettuno – il migliore ateneo telematico italiano secondo il giudizio dell’ANVUR – ha deciso di presentare il suo ultimo, innovativo progetto. Stiamo parlando di “Uninettuno Plus – La laurea per una nuova generazione di studenti”, un’imperdibile opportunità per i giovani under 23 che possono conseguire la laurea online con tutti i vantaggi del metodo Uninettuno e al tempo stesso vivere un’esperienza di studio all’estero presso i Campus di alcune delle più prestigiose università di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia e Israele.

Grazie al progetto Uninettuno Plus, i giovani potranno iscriversi ai nuovi corsi di laurea in Ingegneria Informatica ed Economia e Gestione delle Imprese erogati dall’ateneo e combinare lo studio online con un’esperienza in campus all’estero presso le università partner del progetto. Questa opportunità permetterà agli studenti di completare un periodo di studio all’estero a costi contenuti, con importanti vantaggi economici per loro e le loro famiglie.

Queste sono le destinazioni (con le relative università partner) tra cui gli studenti possono scegliere:

Stati Uniti (Berkeley di San Francisco, De Paul University di Chicago, Monroe College di New York, College of Canyons di Los Angeles, University of North Alabama)

Australia (University of Sunshine Coast nel Queensland)

Regno Unito ( Westminster University di Londra, University of Sunderland, Marjon College di Plymouth)

Irlanda (Griffith College di Dublino)

Israele (Bar-Ilan University di Tel Aviv)

Durante il soggiorno (di durata variabile da 6 a 12 mesi) gli studenti alloggeranno nei campus o presso strutture convenzionate e saranno assistiti in tutte le procedure burocratiche necessarie per ottenere il permesso di soggiorno nel paese ospitante, ma anche per individuare opportunità di stage e tirocini lavorativi, in modo da arricchire il loro curriculum e migliorare le prospettive di carriera sin dai primi anni di studi universitari.

“I giovani che entreranno nei prossimi anni all’università hanno il diritto e la necessità di poter unire in maniera consapevole e responsabile i vantaggi offerti dallo studio online con esperienze reali nei campus delle università del mondo – ha spiegato il rettore di Uninettuno, prof.ssa Maria Amata Garito – Gli anni della pandemia con la controversa esperienza della DAD hanno evidenziato il valore del modello di insegnamento a distanza che nasce dalla ricerca, proposto da UNINETTUNO. Le competenze ottenute sono confermate dagli ottimi risultati della collocazione post laurea dei nostri studenti, il 30% dei quali sono giovani under 30. Anche per questo motivo Uninettuno ha deciso di offrire sostegno finanziario sotto forma di agevolazioni economiche per gli studenti meritevoli, facilitando così il loro percorso formativo internazionale e riducendo l’onere economico sulle famiglie”

Per avere tutte le informazioni sul progetto Uninettuno Plus e sulle modalità di iscrizione vi consigliamo di visitare il sito web plus.uninettunouniversity.net