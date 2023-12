A Roma il vagone “green” in collaborazione tra ATAC e IED

Roma ha accolto un’iniziativa innovativa che contribuirà a trasformare il volto della città in chiave ecologica. Il progetto, denominato “TERRA NUOVA”, è frutto della collaborazione tra l’Istituto Europeo di Design (IED) e ATAC, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici nella capitale italiana. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione ambientale, mirando a promuovere un nuovo rapporto tra la comunità e l’ambiente circostante.

L’idea alla base di “TERRA NUOVA” è stata ispirata dalla bellezza e dalla vitalità dei parchi verdi di Roma, con l’obiettivo di estendere questa freschezza e vivacità anche all’interno dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare la metropolitana. Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di tredici studentesse dello IED, che hanno accettato la sfida lanciata da ATAC di creare concept artistici per trasformare un treno della metropolitana in un’opera d’arte dedicata alla mobilità sostenibile.

Ha contribuito allo sforzo creativo anche l’artista visuale Brando Corradini con il suo wrap-up grafico, una vera esplosione di natura. “TERRA NUOVA” coinvolge inoltre i Licei Artistici romani di Ripetta, Caravaggio e Giulio Carlo Argan.

Laura Negrini, direttrice dello IED Roma, sottolinea l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni in questi discorsi, considerando che le città del futuro saranno nelle loro mani. L’immagine di una Roma con più spazi verdi e l’uso di tecnologie sostenibili è al centro di questo progetto, che mira a estendere la consapevolezza ambientale e a promuovere l’uso dei mezzi pubblici come scelta ecologica.

Il progetto è stato presentato alla città attraverso un evento esclusivo, durante il quale i vagoni della metropolitana recentemente rinnovati sono stati aperti al pubblico. Questo evento ha incluso un talk con la partecipazione di figure chiave come Francesco Dobrovich, Brando Corradini e Matteo Modena. Inoltre, “TERRA NUOVA” sarà protagonista di un evento speciale sulla terrazza in Piazza della Suburra, presso la stazione metro B Cavour, dove sarà presentato il podcast del progetto.

Alberto Zorzan, Direttore Generale di ATAC, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando come il progetto IED non solo promuova la cultura del trasporto pubblico, ma anche sensibilizzi la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale. Secondo Zorzan, la metropolitana rappresenta un mezzo di trasporto naturalmente green, essendo priva di emissioni inquinanti e capace di muovere centinaia di milioni di persone ogni anno, riducendo così il traffico su strada.