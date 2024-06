Test di Medicina 2024: quando e dove è possibile vedere i punteggi online

Come riconoscere i punteggi dei TOLC MED online

Sono ufficialmente pubblicati online i punteggi in forma anonima dei Test di Medicina 2024. Finalmente moltissimi aspiranti specialisti nel settore medico potranno conoscere gli esiti delle prime prove effettuate il 28 maggio 2024. I risultati sono resi pubblici online su una specifica piattaforma, che potrà essere consultata dai candidati che hanno sostenuto il prima prova di ammissione alla ambita facoltà.

Come è possibile, però, riconoscere il proprio punteggio?

Ebbene, i risultati sono comunicati digitalmente in forma anonima, ovvero senza il nome e cognome del candidato presente in graduatoria. Infatti, gli esiti sono tutti “codificati” attraverso una etichetta digitale, che l’aspirante studente di Medicina dovrà riconoscere come propria. Una volta individuato il personale codice dall’elenco pubblicato, il candidato potrà sapere con certezza il proprio esito del Test di Medicina 2024, positivo o negativo che sia.

Che cos’è nello specifico la graduatoria anonima

Tutti i risultati della prova del 28 maggio 2024 sono ufficialmente pubblicati in forma anonima sulla piattaforma online Universitaly. Gli esiti sono già disponibili dal giorno 10 giugno 2024. Per ora la graduatoria rimarrà in forma anonima, ma in un secondo momento gli esperti riordineranno tutti i punteggi per avere un elenco più specifico. Inoltre, il 30 luglio 2024 sarà programmato un altro Test di Medicina, quindi dopo questa seconda prova i risultati verranno aggiornati e cambieranno ulteriormente. E’ bene, quindi, consultare costantemente il sito per avere sotto controllo la graduatoria anonima riveduta. Tutti gli studenti che non conoscono il proprio codice per riconoscere il punteggio personale dovranno attendere il 19 giugno 2024, data in cui verrà pubblicata la scheda anagrafica dei candidati su Universitaly.

Coloro che aspirano a divenire esperti medici e studiosi del settore dovranno tenere in considerazione altri importanti “appuntamenti”. Ecco un elenco delle date più importanti da segnare sulla propria agenda.

10 luglio 2024 : comunicazione online della banca dati

: comunicazione online della banca dati 23 luglio 2024 : termine di scadenza per l’iscrizione al test di luglio

: termine di scadenza per l’iscrizione al test di luglio 30 luglio 2024 : secondo Test di Medicina

: secondo Test di Medicina 8 agosto 2024 : pubblicazione dei punteggi in forma anonima sulla piattaforma Universitaly

: pubblicazione dei punteggi in forma anonima sulla piattaforma Universitaly 28 agosto 2024 : comunicazione online nelle aree utenti riservate su Universitaly della scheda anagrafica dei candidati

: comunicazione online nelle aree utenti riservate su Universitaly della scheda anagrafica dei candidati 2 settembre 2024 : termine di richiesta di inserimento in graduatoria, con precisazione delle preferenze

: termine di richiesta di inserimento in graduatoria, con precisazione delle preferenze 10 settembre 2024 : pubblicazione della graduatoria nazionale

: pubblicazione della graduatoria nazionale 18 settembre 2024: primo scorrimento della graduatoria ufficiale

Si ricorda agli studenti e aspiranti medici che hanno effettuato gli esami durante questo anno 2024 di tenere sempre monitorata la piattaforma digitale Universitaly, dove verranno aggiornati presto i dati rilevanti per riconoscere il proprio posto in graduatoria.