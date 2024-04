Test Medicina 2024, al via iscrizioni: le info utili

Test Medicina 2024

Dal 3 aprile, è possibile effettuare l’iscrizione al test di medicina 2024 per l’anno accademico corrente. Tuttavia, la prova, programmata per il 28 maggio e il 30 aprile, richiede una registrazione entro le ore 15 del 17 aprile. È fondamentale completare l’iscrizione entro il 22 aprile, comprensiva del pagamento del relativo contributo. È da considerare che questo potrebbe essere l’ultimo test in questa modalità, come indicato dal Ministro Bernini durante un’intervista rilasciata mercoledì 3 aprile su Radio 24.

Test Medicina 2024: iscrizioni su Universitaly

Durante la procedura di iscrizione online al test, il candidato è tenuto a fornire una serie di informazioni essenziali tramite il portale Universitaly. Questi dati includono il cognome, nome, paese, provincia e città di nascita, oltre alla data di nascita, sesso, cittadinanza e codice fiscale. È richiesto anche l’indirizzo email, a cui saranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali relative al test, insieme al tipo di documento d’identità, il numero del documento, l’ente che lo ha rilasciato e le relative date di validità.

Inoltre, è necessario specificare la residenza, indicando paese, provincia, città, indirizzo e CAP, così come il numero di telefono cellulare. I candidati devono altresì selezionare la sede in cui desiderano svolgere la prova, tra le opzioni disponibili.

Una volta completata la registrazione su Universitaly, i futuri studenti dovranno finalizzare l’iscrizione seguendo le istruzioni fornite nei bandi pubblicati dagli atenei.

Prepararsi al test di Medicina 2024

Ogni anno, il posto alla facoltà di medicina è ambito da moltissimi giovani e per cercare di ottenere un posto è fondamentale avere una buona preparazione in tutte le materie. Per prepararsi al test di medicina 2024 non solo è necessario studiare dai libri di preparazione per questa tipologia di esame ma è anche bene esercitarsi con le varie simulazioni che sono reperibili online sui vari siti che aiutano gli studenti a prepararsi al meglio per i test di medicina.