Test Medicina 2024, rinviata la sessione di febbraio: le ultime novità

Il mondo dell’istruzione medica in Italia sta vivendo un periodo di significative trasformazioni, con particolare attenzione al test di ingresso per i corsi di laurea in Medicina. Questo cambiamento, che ha suscitato un ampio dibattito e ha portato a numerosi ricorsi legali, si concentra principalmente sul nuovo Tolc Med gestito dal consorzio Cisia.

Il Rinvio del Test e le Sue Conseguenze

Originariamente previsto per febbraio 2024, il test d’ingresso di medicina è stato posticipato, con la prima sessione attesa ora a marzo e la seconda tra aprile e maggio. Questo rinvio, confermato dal Ministero dell’Università, è una diretta conseguenza delle criticità emerse con l’uso del Tolc per entrare a Medicina. Il Ministero, consapevole di queste problematiche, sta lavorando per superare gli ostacoli presentati dal sistema attuale e per rivedere complessivamente il metodo di accesso ai corsi di Medicina.

La Ministra Anna Maria Bernini ha espresso la necessità di un nuovo test basato su quesiti selezionati da una banca dati aperta e pubblica e senza il meccanismo di equalizzazione dei punteggi. Questo cambiamento mira a superare le problematiche strutturali del sistema attuale, offrendo un metodo più trasparente ed equo per l’ammissione alla Facoltà di Medicina.

Nonostante la volontà di riforma, il percorso non è privo di sfide. Il sistema del Tolc Med, concepito come biennale e già utilizzato dagli 80.000 iscritti alle prove del 2023, non può essere abbandonato completamente senza rischiare ulteriori ricorsi legali. Pertanto, è più probabile che si assista a un profondo aggiustamento del sistema, in particolare riguardo alla pubblicità della banca dati dei quesiti e all’equalizzazione dei punteggi.

Sono in corso incontri tra il Ministero dell’Università, il Cisia e la Conferenza dei rettori (Crui) per discutere le possibili modifiche da introdurre già da quest’anno. Inoltre, sono stati presentati due disegni di legge al Senato, uno dalla Lega e l’altro da Fratelli d’Italia, che puntano all’abolizione del numero chiuso. Le prospettive di successo di queste iniziative saranno più chiare nei prossimi mesi.