UniCamillus arriva a Venezia con un nuovo corso di laurea in Medicina

L’Università UniCamillus, attiva a Roma dal 2018, è pronta ad approdare nella splendida Venezia con l’apertura di un nuovo corso di laurea in Medicina. La Ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha da poco firmato il Decreto di accreditamento del corso, che inizierà il prossimo dicembre presso la sede dell’Ircss San Camillo nell’isola di Venezia Lido.

La soddisfazione del rettore di UniCamillus

Il rettore di UniCamillus, Gianni Profita, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova opportunità che permette all’ateneo di crescere e ampliare le sue sedi in due città di grande importanza storica e culturale, Roma e Venezia: “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato tutti alacremente per realizzare e portare a compimento questo progetto di ampliamento. Per il nostro Ateneo è un motivo di enorme orgoglio poter dire di essere attivi in due città come Roma e Venezia, così importanti storicamente e culturalmente per il nostro Paese. Già dai tempi della Serenissima il capoluogo veneto ha rappresentato un punto di riferimento per la diffusione del sapere globale. Grazie agli scambi continui tra Oriente e Occidente, portati avanti attraverso i secoli, la “Repubblica” aveva fondato la sua grandezza sul saper creare tra i propri canali un vero e proprio crogiolo culturale. Le scienze mediche, sulle quali la nostra Università è focalizzata, sono rimaste appannaggio di altre realtà universitarie italiane. Ora invece si potranno studiare anche a Venezia, godendo al contempo dell’unicità e della bellezza della città. UniCamillus ringrazia la ministra Bernini per aver dato il via a questa nuova entusiasmante esperienza accademica”.

I dettagli del corso e le iscrizioni

Il corso di laurea in Medicina offerto a Venezia da UniCamillus si terrà presso la sede dell’Ircss San Camillo, nell’isola di Venezia Lido; l’avvio è previsto per il prossimo mese e le lezioni saranno in lingua italiana. Il bando per le iscrizioni ai test di ammissione è già aperto e chiuderà il 4 dicembre alle ore 13:00 ‒ i candidati interessato possono registrarsi attraverso il portale dedicato sul sito dell’università ‒, mentre le prove di selezione si svolgeranno in modalità home-based il 7 dicembre. Questa opportunità rappresenta un modo prezioso per gli aspiranti medici di avviare il loro percorso di laurea già nel 2023, senza dover quindi rinunciare a un anno accademico.

Una prospettiva unica per gli studenti di medicina a Venezia

L’apertura di UniCamillus a Venezia offre una prospettiva unica agli studenti, che potranno studiare le scienze mediche in una delle città più affascinanti e culturalmente ricche del mondo. Venezia, con la sua storia millenaria e il suo inestimabile patrimonio artistico, diventa ora anche un centro per la formazione medica, integrando l’antica tradizione accademica della città con l’atmosfera unica della laguna. La nuova generazione di studenti pronta a iniziare una carriera nella medicina potrà studiare in un ambiente di apprendimento stimolante e culturalmente arricchente, potendo contare su strutture all’avanguardia e docenti altamente qualificati.

L’Università UniCamillus

Saint Camillus (UniCamillus) di Roma, l’Università Internazionale di Scienze Mediche e Sanitarie, è un’istituzione privata che fa parte del sistema universitario italiano e conferisce titoli di studio legalmente riconosciuti.

Fondata esclusivamente per le Scienze Mediche e Sanitarie, UniCamillus ha ottenuto l’approvazione del Regolamento di Ateneo e degli Ordinamenti Didattici da parte del Consiglio Universitario Nazionale il 20 giugno 2017 e l’accredito da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e di Ricerca il 5 Settembre 2017.

UniCamillus è aperta a studenti provenienti da tutto il mondo, offrendo una formazione che prepara a diventare medici e professionisti della salute versatili, con una particolare attenzione alle patologie presenti nei Paesi in Via di Sviluppo. L’Università si rivolge in modo specifico a giovani che dimostrino un interesse umanitario, scientifico e professionale verso le sfide sanitarie globali. Il percorso di studio presta particolare attenzione alla dignità del paziente come individuo dotato di propria sensibilità.

Camillo De Lellis, la cui figura ispira la missione dell’Università, ha contribuito in modo significativo alla definizione di criteri e modalità organizzative per un’assistenza sanitaria efficiente. Più di cinque secoli fa, ha redatto e adottato il primo protocollo moderno di assistenza ospedaliera, stabilendo i principi fondamentali del rispetto e della dignità del paziente.