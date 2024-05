UniPegaso pubblica il bando per i corsi abilitanti da 30 e 60 CFU

Aperte le iscrizioni ai corsi Unipegaso da 60 e 30 CFU

L’Università Telematica Pegaso ha pubblicato il bando per i percorsi di formazione iniziale e abilitazione per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024. Questo bando è un’opportunità cruciale per chi aspira alla carriera di insegnante, offrendo percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU.

I posti per i vari corsi sono distribuiti per regione come segue:

Campania: 1082 posti

1082 posti Lazio: 861 posti

861 posti Puglia: 930 posti

930 posti Molise: 50 posti

50 posti Sicilia: 207 posti

Percorso per insegnanti da 60 CFU

I corsi da 60 CFU sono destinati a chi desidera ottenere l’abilitazione completa per la docenza. È aperto a laureati (Vecchio Ordinamento, Specialistica, Magistrale) o titolari di titoli equivalenti, nonché a diplomati di II livello presso gli istituti AFAM. Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale che hanno conseguito almeno 180 CFU possono anch’essi accedere. Infine, sono destinati anche a coloro in possesso di un diploma ITP (requisito valido fino al 31 dicembre 2024) solo per la classe B014.

Percorsi per insegnanti da 30 CFU

Generale: aperto a chi ha già accumulato almeno tre anni di servizio presso istituzioni scolastiche.

aperto a chi ha già accumulato almeno tre anni di servizio presso istituzioni scolastiche. Art. 18-bis: riservato ai docenti del concorso straordinario bis e a chi deve acquisire i primi 30 CFU utili per il concorso 2 del PNRR.

Se le domande ai corsi da 30 e 60 CFU saranno inferiori ai posti disponibili, tutti i candidati idonei saranno ammessi. In caso contrario, la selezione avverrà sulla base dei titoli presentati. Per alcune classi di concorso, se le domande superano i posti disponibili, si procederà con una valutazione dettagliata dei titoli. In caso di parità, prevale il candidato più giovane.

Scadenze e pagamenti

Le domande possono essere presentate dal 23 maggio alle ore 15:00 fino al 5 giugno 2024 alle ore 23:59. Le graduatorie saranno pubblicate il 10 giugno 2024. Il periodo delle attività didattiche inizia il 12 luglio 2024 e termina il 28 luglio 2024, con una ripresa il 6 settembre 2024. I tirocini seguiranno i calendari scolastici, mentre la prova finale, prevista tra il 2 e il 14 dicembre 2024, consisterà in un esame scritto e una lezione simulata.

