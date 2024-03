Università Europea di Roma: Open Day il 16 marzo

L’Università Europea di Roma apre le sue porte ai futuri studenti per un giorno dedicato all’orientamento e alla scoperta della sua vasta offerta formativa.

L’Open Day dell’Università Europea di Roma si terrà sabato 16 marzo 2024 presso la sede universitaria di via degli Aldobrandeschi, 190; la giornata inizierà alle ore 10:30 con la registrazione dei partecipanti per poi proseguire con una lunga serie di eventi per presentare l’ateneo, i suoi servizi e i corsi di laurea.

Un ateneo d’eccellenza

Per il quarto anno consecutivo, l’Università Europea di Roma si conferma una delle eccellenze dell’istruzione superiore italiana. Posizionandosi al secondo posto tra i piccoli atenei non statali e al quarto posto in assoluto nella classifica del Censis, l’Università Europea di Roma vanta tassi di occupazione post-laurea superiori alla media nazionale, con un impressionante 100% di placement nel mondo del lavoro per i laureati in Economia Magistrale a tre anni dalla laurea, secondo quanto riportato da AlmaLaurea.

Il programma dell’Open Day

L’Open Day offrirà un programma articolato per dare ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere a fondo l’Ateneo.

Dalle 11:00, nell’Auditorium Giovanni Paolo II, i partecipanti potranno assistere alla sessione plenaria di apertura guidata dal Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Economia, Prof. Giovanni Farese. Durante questa sessione verranno presentate l’Università e le sue attività, con interventi del corpo docente e testimonianze degli studenti. Saranno inoltre illustrati i Programmi Internazionali, il Career Service, che offre interessanti opportunità formative e professionali sul territorio e i progetti dedicati all’Inclusione, allo sport e alla responsabilità sociale.

Dalle 12:15, si terranno otto sessioni parallele per la presentazione dei diversi Corsi di Laurea offerti dall’Università Europea di Roma. I partecipanti potranno scegliere tra le presentazioni dei Corsi di Scienze e Tecniche Psicologiche, Psicologia, Economia e Gestione Aziendale, Economia e Management dell’Innovazione, Giurisprudenza, Turismo e Valorizzazione del Territorio, Scienze della Formazione Primaria e Management della Transizione Digitale.

Test di Ammissione

I futuri studenti avranno poi la possibilità di partecipare gratuitamente al test di ammissione, che si terrà a distanza il 21 marzo alle ore 15:00, al fine di valutare l’adeguata preparazione personale per l’accesso ai corsi di laurea triennale in Economia, Psicologia e Turismo e territorio e per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza.

Partecipazione e registrazione

L’Open Day sarà accessibile sia in presenza che in streaming sulla piattaforma Zoom. L’unico requisito per partecipare è registrarsi sul sito dell’Università Europea di Roma.

Con questo Open Day, l’Università Europea di Roma offre l’opportunità di esplorare le numerose opportunità offerte dall’ateneo, di ricevere informazioni dettagliate su corsi di laurea, servizi e opportunità di carriera a tutti gli studenti che desiderano intraprendere un percorso di studi universitario di eccellenza.