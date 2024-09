UER Università Europea di Roma è un’università pubblica non statale che propone corsi di studio mirati all’insegnamento delle scienze umane, tra cui Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria, Transizione Digitale, Turismo, Economia e Psicologia.

L’Università Europea eccelle in particolare nel promuovere la formazione umana e la preparazione tecnica dei propri studenti. Quello proposto dall’ateneo romano è un progetto formativo di successo, dato che entro 3 anni dalla laurea 8 studenti su 10 riescono a trovare lavoro, merito anche dei tirocini prima del conseguimento della laurea e degli stage post laurea presso istituzioni e aziende.

In questo approfondimento ci concentreremo sui corsi di laurea dell’Università Europea, quali sono i costi da sostenere e il funzionamento del test di ammissione. Infine dedicheremo uno spazio alle opinioni e recensioni degli studenti che frequentano o hanno frequentato l’UER – Università Europea di Roma.

UER Università Europea di Roma: caratteristiche principali

L’Università Europea è stata fondata nel 2004 dai Legionari di Cristo, congregazione religiosa maschile di diritto pontificio. Rientra in una rete internazionale di università chiamata Anahuac University Network, fondata nel 1964, per mano del prete messicano Marcial Maciel di fede cattolica. Fanno parte del Network atenei presenti in Messico, Cile, Stati Uniti d’America, Spagna e Francia.

“Formiamo persone, prepariamo professionisti” è il motto dell’UER Università Europea di Roma, che rispecchia alla perfezione quello che è il progetto formativo dell’ateneo. L’obiettivo finale dei corsi dell’Università Europea è formare i manager del futuro, con solidi valori umani e in grado di avere un impatto positivo sulla società.

L’attuale rettore dell’Università Europea è il professore spagnolo Amador Pedro Barrajon Muñoz, membro dei Legionari di Cristo dal 1974 e prete cattolico dal 1988. Dopo una laurea in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana, nel 1988 ha completato il corso di studi in Teologia alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino – Angelicum, per poi conseguire il dottorato in Teologia di nuovo alla Pontificia Università Gregoriana.

Secondo gli ultimi dati riferiti all’anno 2022, l’Università fondata dalla congregazione religiosa dei Legionari conta 3.209 studenti.

Corsi di laurea Università Europea: offerta formativa

I corsi dell’Università Europea si svolgono all’interno del dipartimento di scienze umane. L’intera offerta formativa dell’UER – Università Europea di Roma si suddivide in lauree triennali, lauree magistrali a ciclo unico e lauree magistrali.

Ecco i corsi di laurea triennali UER:

Ecco i corsi di laurea magistrali UER:

Corsi di Laurea Triennale Università Europea

I corsi di laurea triennale dell’Università Europea sono Economia e Gestione Aziendale, Scienze e Tecniche Psicologiche e Turismo e Valorizzazione del territorio.

Il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale offre una solida preparazione nelle discipline economiche e aziendali, preparando manager, consulenti e futuri imprenditori.

Gli studenti di Scienze e Tecniche Psicologiche affrontano invece il primo passaggio del percorso formativo di uno psicologo, basato sullo studio scientifico della mente e del comportamento. All’interno del corso di studi sono previsti confronti pratici e opportunità di tirocinio.

Infine il corso di laurea triennale in Turismo e valorizzazione del turismo mira a formare esperti nella creazione e gestione di servizi turistici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e artistico del Paese.

Corsi di Laurea Magistrale Università Europea

I corsi di laurea magistrale dell’Università Europea di Roma sono Economia e Management dell’Innovazione, Psicologia, Management della Transizione Digitale, Giurisprudenza e Scienze della Formazione Primaria (quest’ultimi due sono corsi di laurea magistrale a ciclo unico).

Gli studenti del corso di laurea magistrale in Economia e Management dell’Innovazione possono scegliere tra quattro differenti indirizzi (Consulting, Finance, Management e Tourism). L’obiettivo del corso è di formare professionisti e giovani manager di successo per rispondere alle richieste del mercato.

La laurea magistrale in Psicologia offre un corso di studio in cui vengono approfonditi i principali ambiti della materia, tra cui psicologia del lavoro, psicologia clinica e sociale, criminologia e psicologia giuridica.

Il corso magistrale online in Management della Transizione Digitale intende formare figure professionali in grado di unire competenze manageriali, gestionali e tecniche per sfruttare al meglio quelle che sono le tecnologie emergenti.

Tra i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, figura il corso di laurea in Giurisprudenza, il quale offre le competenze indispensabili per affrontare con successo le procedure per l’accesso alle professioni di magistrato, avvocato e notaio, nonché per ricoprire posizioni rilevanti nelle aziende private e nelle amministrazioni pubbliche.

In ultimo il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria si rivolge alla formazione dei futuri insegnanti dell’infanzia e della primaria. Si suddivide tra tirocini, laboratori e insegnamenti.

Facoltà Università Europea: i dipartimenti dell’ateneo

Le facoltà dell’Università Europea sono Scienze del Turismo, Economia, Psicologia, Scienze della Formazione e Giurisprudenza. Le attività didattiche e di ricerca si svolgono all’interno del dipartimento di Scienze Umane, situato nella sede principale dell’Università.

Facoltà di Scienze del Turismo

La facoltà di Turismo dell’UER ospita il corso di laurea triennale in Turismo e Valorizzazione del Territorio. Il corso di studi prevede inoltre l’insegnamento di tre lingue straniere: inglese, spagnolo e tedesco.

Facoltà di Economia

Gli studenti della Facolta di Economia dell’Università Europea di Roma accedono alla triennale di Economia e Gestione Aziendale e alla magistrale in Economia e Management dell’Innovazione. Tra i principali punti di forza della facoltà si annoverano il rapporto personalizzato tra studenti e docenti e un ambiente universitario multiculturale e accogliente.

Facoltà di Psicologia

Presso la facoltà di Psicologia dell’Università Europea si tengono sia il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche sia il corso di laurea magistrale in Psicologia. All’interno della facoltà gli studenti hanno la possibilità di accedere a laboratori, centri e seminari realizzati in collaborazione con Enti privati e pubblici, Istituti e altre università.

Facoltà di Scienze della Formazione

Nella facoltà di Scienze della Formazione è attivo il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria. Inoltre, la facoltà organizza i corsi più importanti progettati dal MIUR per la formazione dei docenti.

Facoltà di Giurisprudenza

La facoltà di Giurisprudenza dell’UER – Università Europea di Roma ospita il corso di laurea in Giurisprudenza. In questa sede gli studenti del corso magistrale possono accedere a un supporto qualificato in vista della preparazione dell’esame, potendo contare anche sul confronto diretto con i docenti.

Master Università Europea di Primo e Secondo Livello

L’offerta formativa non si esaurisce con i corsi di laurea triennale e magistrale. Per ogni area di studio, infatti, l’Università Europea propone diversi master di I e II livello. Di seguito alcuni dei migliori master dell’Università Europea di Roma:

Master di I livello in Sustainable Human Resource Management (area Economia)

Master di I livello in Fare Formazione (area Formazione)

Master di II livello in Diritto processuale amministrativo (area Giurisprudenza)

Master di I livello in Psicologia ed etica delle cure palliative (area Psicologia)

Master di II livello in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia della Nutrizione (area Psicologia)

Master di II livello in Neuropsicologia Clinica, Età Evolutiva, Adulti e Anziani (area Psicologia)

Master di II livello in Psicologia Giuridica in Ambito Civile e Penale, Adulti e Minorile (area Psicologia)

Master di I livello in management delle organizzazioni turistiche (area Turismo)

Master di I livello in Consulenza filosofica e antropologia esistenziale (area Etica e Filosofia)

Sedi Università Europea: dove si trova il campus

Il campus dell’Università Europea di Roma si trova in via degli Aldobrandeschi 190 a Roma. Un campus moderno, immerso nel verde, con aree di studio, aree dedicate allo svago, biblioteca e caffetteria, in cui è possibile accedere gratuitamente alla rete WiFi. Inoltre l’ateneo mette a disposizione degli studenti alcune aule anche quando non c’è lezione. La sicurezza dei ragazzi e del corpo docente è garantita da un servizio dedicato di sorveglianza attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Test ammissione Università Europea: come funziona?

Il test dell’Università Europea per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, Scienze e Tecniche Psicologiche, Turismo e valorizzazione del territorio, nonché al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è gratuito.

Durante il test di ammissione una commissione di docenti valuta la preparazione personale di ogni singolo studente e gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Il test si compone di 40 quesiti, a loro volta suddivisi in 4 sezioni: comprensione del testo, matematica e statistica di base, inglese e ragionamento logico. In totale il tempo a disposizione degli studenti è di 50 minuti, 10 dei quali rivolti a completare il questionario socio-anagrafico somministrato prima della prova. Il test di ammissione all’Università Europea di Roma può essere sostenuto una sola volta.

Costi UER Università Europea di Roma: tasse e borse di studio Università Europea

I costi dell’Università Europea si riferiscono al pagamento della retta, comprensiva della tassa di immatricolazione e dei contributi accademici. Si va dai 6.900 euro richiesti per i corsi di laurea in Economia, Psicologia e Giurisprudenza, ai 3.600 euro per i corsi di studio in Formazione Primaria e Turismo.

La modalità di pagamento standard delle tasse universitarie dell’UER è il MAV Online, a cui si ha accesso tramite il sistema informatico di ateneo Esse3. Il versamento del MAV può essere effettuato in banca, online tramite home banking, allo sportello dell’Ufficio Economato oppure con carta di credito o PayPal attraverso il servizio Scrigno Pago Facile.

In aggiunta a ciò è necessario saldare la tassa regionale per il diritto allo studio mediante PagoPa sul portale web DiscoLazio.

Borse di studio Università Europea

Sono diverse le borse di studio che l’Università Europea di Roma mette a disposizione dei suoi studenti. Sono disponibili ad esempio borse di studio per studenti in difficoltà economiche per Covid-19, per vittime di terrorismo e criminalità organizzata, nonché per attività di ricerca. Una volta selezionata la borsa di studio, è possibile consultare il relativo bando di concorso e presentare domanda di partecipazione.

Un’altra borsa di studio dell’Università Europea molto ambita dagli studenti è quella messa a disposizione dall’Ufficio Diritto allo studio della Regione Lazio. Gli studenti che risultano idonei al concorso beneficiano dell’esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo studio e dei contributi accademici.

Erasmus Università Europea

UER Università Europea di Roma rientra in una rete internazionale di università che da più di 70 anni si dedica alla formazione degli studenti, con corsi di laurea in lingua inglese e scambi culturali. Gli studenti in uscita possono accedere all’Erasmus, il programma di mobilità studentesca fondato alla fine degli anni Ottanta dall’Unione europea.

L’Università Europea riconosce un periodo di studio compreso tra tre e dodici mesi. In più c’è la possibilità di accedere al programma Erasmus+, con cui si ha accesso a un contributo finanziario volto a sostenere le spese per il soggiorno all’estero.

Come funzionano lezioni, esami e tesi all’Università Europea?

L’attività didattica si svolge in due semestri, ciascuno dei quali comprende 12 settimane di lezione. Più nello specifico, le lezioni dell’Università Europea durano 45 minuti e si svolgono solitamente di mattina. Ad eccezione del corso di laurea in Management della Transizione Digitale, le lezioni si svolgono frontalmente e possono essere integrate da laboratori, seminari e attività curriculari ed extra-curriculari.

Gli esami dell’Università Europea di Roma si svolgono nelle modalità riportate nel piano di studi di ciascun corso di laurea. Il superamento di ogni esame concorre alla formazione dei crediti per il primo, secondo e terzo anno. Oltre che in italiano, gli esami si svolgono anche in inglese qualora gli studenti scelgano l’indirizzo in lingua straniera.

La preparazione della tesi per la laurea all’Università Europea segue le regole classiche di ogni altra università italiana. È comunque importante ricordare che ciascun corso di laurea può suggerire delle norme redazionali indicative per la stesura della tesi, norme che gli studenti iscritti al corso specifico sono tenuti a rispettare.

UER Università Europea di Roma: opinioni e recensioni degli studenti dell’Università Europea

Le opinioni sull’Università Europea sono generalmente tutte positive. I principali punti di forza tenuti in considerazione nelle recensioni sono l’ottimo rapporto docenti-studenti, la qualità di insegnamento e il comfort offerto dalle moderne strutture del campus con annessa area verde intorno. Tra le opinioni negative UER troviamo questa lasciata da una studentessa: “Un’università internazionale ma spesso caotica“; in merito alla recensione possiamo però dire che è proprio la sua visione di ampio respiro a costituire uno dei punti di forza dell’Università Europea di Roma.

