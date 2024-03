Università Svelate: gli eventi previsti all'UNINT di Roma il 20 marzo

Anche l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT parteciperà alla giornata nazionale delle università italiane, ospitando l’evento “Università Svelate” il 20 marzo 2024. Questa giornata speciale sarà l’occasione per mettere in luce la vivacità e la diversità del mondo accademico, attraverso un programma che unisce cultura, cinema e dibattiti su tematiche sociali rilevanti.

Programma dell’Evento UNINT

10:30 | Aula Magna

La giornata inizia con la proiezione del film “Anatomia di una caduta”, diretto da Justine Triet, acclamato dalla critica e vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2023, nonché del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2024. Questo momento sarà introdotto da Marzia Dal Fabbro, responsabile del doppiaggio del film e docente del Master TeA, insieme ad Antonio Falduto, referente del Progetto “CINEMONDO” UNINT, che offriranno al pubblico approfondimenti unici sul film e sul suo significato.

14:30 | Aula 26

Il pomeriggio proseguirà con una tavola rotonda intitolata “Gestione della violenza in una società in cambiamento”, un’occasione per riflettere e discutere su come le dinamiche sociali e culturali influenzano la percezione e la gestione della violenza. La discussione apre uno spazio di dialogo importante su un tema di grande attualità.

15:00 | Inaugurazione Centro “GERBA”

Un momento significativo dell’evento sarà l’inaugurazione del Centro “GERBA”, che segna un passo importante per l’università nel campo della ricerca e dell’impegno sociale, testimoniando la volontà di contribuire attivamente al benessere della comunità e alla lotta contro ogni forma di discriminazione.

Interventi nel corso della giornata

Durante la giornata, interverranno figure di spicco dell’UNINT e della comunità locale, tra cui: