Università degli Studi Internazionali: Corsi di Laurea e Costi UNINT

L’Università degli Studi Internazionali UNINT è una Università privata riconosciuta dal MIUR e fondata nel 1996 a Roma, che si caratterizza per un orientamento internazionale e un clima multiculturale. L’Ateneo vanta infatti accordi con oltre 100 università partner presso le quali gli studenti possono vivere importanti esperienze formative e può contare su una popolazione studentesca proveniente da tutto il mondo.

Presso la UNINT lo studente ha la possibilità di venire agevolmente in contatto con il mondo del lavoro grazie ad una rete di oltre 700 aziende e istituzioni partner con cui è possibile attivare tirocini. Nell’offerta didattica sono inclusi corsi di laurea triennale, magistrale e la scuola di alta formazione che propone i master UNINT.

Per quanto riguarda i costi della UNINT, bisogna considerare che l’iscrizione richiede il pagamento del contributo unico (così chiamato perché non è prevista una suddivisione per fasce di reddito) e della tassa regionale.

Università degli Studi Internazionali: caratteristiche principali

All’inizio l’Università degli Studi Internazionali si chiamava Libero Istituto Universitario “San Pio V”, poi nel 2013 il nome è cambiato in quello attuale proprio per sottolineare la vocazione internazionale dell’Università.

Tra gli aspetti che la caratterizzano: l’elevato grado di specializzazione e il carattere interdisciplinare dei corsi UNINT, lo studio di 9 lingue (arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco), il possibile approfondimento della lingua dei segni italiana, la realizzazione di progetti portati avanti dagli studenti e finanziati dall’Università degli Studi Internazionali grazie al bando annuale Unintraprendenza.

Il modello di erogazione della didattica prevede la possibilità di seguire le lezioni in presenza e in diretta streaming sulla piattaforma Everywhere o in modalità FAD. Inoltre, per le nuove matricole è previsto in dotazione un visore META per accedere a laboratori di realtà virtuale e aumentata.

La rettrice dell’UNINT è Maria Grazia Russo, docente di Lingua e traduzione portoghese.

Corsi di Laurea UNINT: offerta formativa

L’università UNINT propone corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale afferenti a diversi ambiti di studio: economico, linguistico, politologico e psicopedagogico.

Corsi di Laurea Triennale UNINT

I corsi di Laurea Triennale dell’Università degli Studi Internazionali sono:

Il corso di laurea UNINT in Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione è incentrato sull’acquisizione di competenze di due o tre lingue a scelta tra le nove proposte – arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco – e delle tecniche per la traduzione e l’interpretazione nelle lingue scelte. Sono previsti tre indirizzi: due bilingui, e uno trilingue. Gli indirizzi di studio in Mediazione linguistica e culturale per la gestione dei flussi migratori e in Mediazione linguistica per i media e la comunicazione digitale consentono di associare allo studio di due lingue l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari.

Il percorso trilingue incontra le esigenze di quegli studenti che abbiano voglia di raccogliere le sfide poste da un mondo globale sempre più interconnesso e interculturale.

Il corso di laurea UNINT in Green management e sostenibilità risponde alla crescente domanda di “green jobs”, ovvero tutte quelle occupazioni che contribuiscono a preservare la qualità ambientale. Nel Corso sono quindi oggetto di approfondimento i concetti relativi alla sostenibilità aziendale, i fattori ESG, la normativa riguardante la tutela ambientale; e sono esaminati i più recenti modelli economici e gestionali quali l’economia circolare, l’innovazione sostenibile, la comunicazione sociale e la finanza etica e sostenibile.

Il corso di laurea UNINT in Scienze Politiche, cybersecurity e criminalità si propone di fornire gli strumenti intellettuali idonei alla creazione e allo sviluppo di una solida cultura sulla cybersecurity. Il Corso mira a preparare gli studenti a diventare esperti nella gestione delle minacce cibernetiche, in linea con le esigenze delle istituzioni e del mercato.

Corsi di Laurea Magistrale UNINT

I corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi Internazionali sono:

Il corso di laurea magistrale UNINT in Interpretariato e Traduzione prevede due indirizzi: Traduzione e Interpretazione. È possibile inoltre intraprendere un indirizzo misto in interpretariato e traduzione, che potrà essere anche monolingue.

Il corso di laurea magistrale UNINT in Lingue per la Didattica Innovativa e l’Interculturalità prevede 5 percorsi:

Insegnamento di una lingua UE

Insegnamento di italiano per stranieri e di una lingua UE

Insegnamento di due lingue

Editoria e giornalismo digitale

Turismo

Il corso di laurea magistrale UNINT in Economia e Management Internazionale (Lm-77) prevede tre indirizzi di studio:

Lusso, made in Italy e sostenibilità

Marketing ed export digitale

International Relations, Global Management and Economic Diplomacy (interamente in inglese)

Il corso di laurea magistrale UNINT in Investigazione, Criminalità e Sicurezza Internazionale (Lm-52) ha l’obiettivo di formare una figura professionale che si occupi di sicurezza, lotta alla droga e al crimine nell’ambito del sistema Nazioni Unite.

Infine il corso di laurea magistrale UNINT in Psicologia dei Processi di Apprendimento e di Inclusione (Lm-51) forma laureati abilitati alla professione di psicologo (come disciplinato dal D.M. 654 del 5 Luglio 2022) in possesso di solide conoscenze e competenze rispetto ai principali fondamenti teorici e metodologici della psicologia, con particolare riferimento al settore della psicologia scolastica.

Facoltà UNINT: i dipartimenti dell’Ateneo

UNINT ha tre facoltà: Economia, Interpretariato e Traduzione e Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali.

Facoltà di Economia

La facoltà di Economia dell’UNINT si caratterizza per un buono rapporto tra numero di docenti UNINT e studenti: è presente infatti un professore ogni 5 studenti. Non solo: sono presenti accordi con 78 università in 39 differenti Paesi. Ampio focus è riservato all’apprendimento delle lingue straniere. L’obiettivo della facoltà è formare professionisti capaci di operare in ambito economico in un mondo sempre più globalizzato, interculturale, altamente tecnologico.

Facoltà di Interpretariato e Traduzione

La facoltà di Interpretariato e Traduzione è tra i membri della CIUTI (Conférence Internationale Permanente des Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes), un’associazione internazionale prestigiosa che raccoglie le migliori università per traduttori e interpreti di tutto il mondo. È possibile apprendere ben 8 lingue: arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco. Chi frequenta i corsi di laurea UNINT in Interpretariato e Traduzione ha l’opportunità di svolgere periodi di studio e/o tirocinio all’estero.

Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali

La facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali punta su una formazione focalizzata sulla sicurezza nazionale e internazionale, tenendo conto del quadro istituzionale europeo in continua evoluzione. Anche in questa facoltà UNINT c’è una grande attenzione all’apprendimento delle lingue straniere grazie a laboratori in lingua inglese e alla possibilità di studiare una seconda lingua a scelta tra arabo, cinese, francese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.

Master UNINT di Primo e Secondo Livello

UNINT propone Master di Primo e di Secondo Livello fruibili in modalità online e in presenza. Tra i master di proposti vi è sono: “Intelligenza artificiale e tecnologie per l’interpretariato – (IATI)” ; Management del Terzo settore e Strumenti e pratiche per la gestione del patrimonio mondiale e la valorizzazione delle risorse culturali

Vengono poi erogati corsi ECM, corsi di perfezionamento, corsi OIV e 11 master executive. Per questi ultimi sono previste borse di studio INPS a copertura totale.

Sedi UNINT: dove si trova il campus

La sede dell’UNINT Roma è collocata in via Cristoforo Colombo 200 ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. All’interno della sede è possibile trovare anche la biblioteca universitaria privata, riservata ai docenti, agli studenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, ma aperta previa accettazione anche all’utenza esterna. È presente, inoltre, il centro linguistico di Ateneo, la segreteria studenti, l’ufficio placement e tirocini, l’ufficio mobilità e relazioni internazionali, e tanti altri servizi dedicati agli iscritti UNINT.

Test di ammissione UNINT: come funziona?

I test UNINT sono previsti per il ​​corso di laurea magistrale in Psicologia dei Processi di Apprendimento e di Inclusione (LM-51). Il test di ammissione è obbligatorio e si svolge in forma scritta.

Per gli altri corsi di laurea triennali e magistrali UNINT l’accesso è libero previa verifica dei requisiti di accesso, compilando i form indicati per ciascun corso di laurea UNINT.

Dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti necessari bisogna registrarsi a esse3.unint.eu e seguire la procedura indicata.

Costi Università degli Studi Internazionali: tasse e borse di studio UNINT

Per l’iscrizione all’UNINT è previsto, come anticipato, un contributo unico (non vi sono fasce di pagamento basate sul reddito) e il pagamento della tassa regionale. Dunque quanto costa studiare alla UNINT? Dipende dal Corso di Laurea UNINT prescelto.

La retta annuale standard dei corsi di laurea UNINT varia dai 5.400 € ai 6.900 € a seconda del corso prescelto. La tassa regionale per il diritto allo studio ammonta a 140 euro.

Borse di Studio UNINT

È possibile godere di alcune agevolazioni per il pagamento della retta UNINT come ad esempio borse di studio dell’UNINT legate al merito scolastico e universitario, al talento e all’impegno sociale e al talento internazionale.

Le borse di studio prevedono una riduzione della retta del I anno dei corsi di laurea triennale agli iscritti con voto di maturità da 90 a 100 e una riduzione della retta del II e/o del III anno a patto di rientrare tra i dieci studenti più meritevoli per media, numero di esami ed esperienze internazionali del corso di laurea cui si è iscritti per ciascuna annualità (Top 10).

La UNINT offre borse di studio anche ai diplomati, ai laureati o laureandi che si immatricolano alla UNINT e che si sono distinti in campi quali il volontariato, il rispetto per l’ambiente, l’innovazione, la solidarietà, l’inclusione, la partecipazione alla vita democratica, lo sport e l’arte.

Erasmus UNINT

L’Università degli studi Internazionali offre agli studenti la possibilità di partecipare al Programma Erasmus+.

L’Erasmus UNINT è aperto agli studenti di tutti i corsi di laurea. Per essere ammessi al programma è necessario che lo studente richiedente sia regolarmente iscritto a un corso di laurea UNINT triennale o al primo anno di un corso di laurea magistrale UNINT.

Come funzionano lezioni, esami e tesi alla UNINT?

Gli insegnamenti UNINT sono fruibili attraverso lezioni in presenza e in diretta streaming tramite la piattaforma Everywhere.

Durante le lezioni UNINT in modalità streaming lo studente può interagire tramite chat, forum e lavagna condivisa. I tutor e i docenti UNINT sono a disposizione per agevolare l’apprendimento a distanza.

Gli esami presso la UNINT vengono svolti in presenza. Sulla piattaforma online dedicata agli studenti è possibile visualizzare le date degli appelli. Per prenotare l’esame, lo studente deve entrare nella propria area riservata ed iscriversi.

Il percorso universitario termina poi con la tesi. La UNINT prevede che la discussione della tesi di laurea avvenga pubblicamente davanti ad almeno 5 docenti dell’Ateneo.

Una volta che lo studente, in base ai suoi interessi, sceglie il tema e la materia oggetto di tesi, contatta il docente che intende avere come tutor e richiede un appuntamento per definire il progetto.

Solitamente la tesi in UNINT è un elaborato che assume connotati scientifici e può essere un’analisi teorica, empirica oppure una combinazione di entrambi gli approcci.

Università degli studi Internazionali: opinioni e recensioni degli studenti UNINT

Le opinioni su UNINT che si leggono sul web e sui canali social sono per lo più positive. Una studentessa scrive: “Università ben organizzata. Gli sbocchi professionali sono molti, i tirocini proposti sono interessanti. La Segreteria Studenti è sempre disponibile, cortese ed educata e soprattutto sempre dalla parte dello studente. I professori sono molto qualificati e professionali“.

Puoi trovare maggiori informazioni qui: Studiare alla UNINT di Roma: le opinioni degli studenti.