VACANZE IN ITALIA PER RAGAZZI: METE E CONSIGLI

Vacanze in Italia per ragazzi: quali sono le migliori mete? Se avete intenzione di fare un viaggio in Italia, interrompete tutto quello che state facendo e soffermatevi a leggere queste poche righe, troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. L’Italia offre paesaggi incantevoli, da quelli di mare a quelli di montagna; il mare è in grado di suscitare piacevoli emozioni ed è capace di ipnotizzare chiunque sia lì, fermo, di fronte ad osservarlo. Soprattutto nelle prime ore del mattino o in serata assume dei colori, insieme al cielo, da farlo sembrare un dipinto. La montagna è suggestiva, è silenziosa ed è il posto ideale per chi voglia fare una vacanza all’insegna del riposo, ha dei colori e degli odori che insieme formano un’atmosfera paradisiaca che avvolge come in un abbraccio. Ragazzi siete più gente di mare? O gente di campagna? Vi piace stare sdraiati al sole o in montagna, al fresco, tra una sciata e l’altra? Nel frattempo, ecco le mete che vi consigliamo.

VACANZE IN ITALIA PER RAGAZZI: METE

Se decidete di trascorrere le vostre vacanze in Italia avete l’imbarazzo della scelta, la nostra amata patria non ha nulla da invidiare ad altri paesi europei o del resto del mondo. Per chi ama il mare dovrà solo decidere se preferisce la Sicilia, la Sardegna, la Calabria o la Puglia (giusto per citarne alcune); lo stesso vale se dovesse scegliere di andare in montagna. Dopo questo bel preambolo, vediamo insieme quali sono queste mete di mare e di montagna:

Sicilia: come località di mare non potevo non citarla, la bellezza delle spiagge, le tradizioni, il calore della gente: è un mix perfetto per chi vuole trascorrere lì le vacanze e per i ragazzi c’è tanto tanto da fare; dalle giornate in spiaggia fino alle nottate nei locali.

come località di mare non potevo non citarla, la bellezza delle spiagge, le tradizioni, il calore della gente: è un mix perfetto per chi vuole trascorrere lì le vacanze e per i ragazzi c’è tanto tanto da fare; dalle giornate in spiaggia fino alle nottate nei locali. Calabria: quest’ultima è altrettanto degna di essere citata, non solo come località balneare, ma anche per le sue colline e le sue montagne; la gente è solare, accogliente e soprattutto si mangia bene.

quest’ultima è altrettanto degna di essere citata, non solo come località balneare, ma anche per le sue colline e le sue montagne; la gente è solare, accogliente e soprattutto si mangia bene. Valle d’Aosta: se siete amanti della montagna, vi piace sciare e godere delle bellezze della montagna è qui che dovete venire a trascorrere le vostre vacanze.

se siete amanti della montagna, vi piace sciare e godere delle bellezze della montagna è qui che dovete venire a trascorrere le vostre vacanze. Trentino: è un’altra località fresca e accogliente per gli amanti della montagna, affrettatevi a prenotare.

Ora che avete le mete dovete solo scegliere, nel frattempo vi diamo qualche consiglio su come organizzarvi.

VIAGGI IN ITALIA PER RAGAZZI: COME ORGANIZZARSI

Quando si ha voglia e desiderio di viaggiare, l’organizzazione è semplicissima. Innanzitutto scegliete dei compagni di viaggio con la vostra stessa esigenza di evadere un po’, di divertirsi, di staccare la spina con la quotidianità, andate in un’agenzia di viaggi, fatevi consigliare un viaggio che sia indimenticabile e che non vi faccia spendere troppo; poi correte a casa, fate le valigie, salutate genitori e parenti e via, si parte! Arrivati a destinazione tutto verrà da sé, se si è con la giusta compagnia tutto avverrà in maniera spontanea dal mettersi d’accordo su dove cenare, a dove andare a mare o a sciare. Se andate in un hotel lì ci sarà un gruppo che si occupa di animazione che vi intratterrà per tutto il vostro soggiorno, se invece andate in qualche villetta troverete di sicuro un modo per divertirvi.

VIAGGI PER GIOVANI: I NOSTRI CONSIGLI

