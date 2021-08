VIAGGI AVVENTURA: DOVE ANDARE E COSA FARE

Gli ultimi mesi sono stati pesanti e state pensando di partire per uno dei tanti viaggi avventura da fare? Avete un mese di tempo per organizzare una vacanza insieme ai vostri amici, il vostro partner o in famiglia. Per smaltire tutta l’ansia che avete accumulato per affrontare gli esami di maturità o, per gli universitari, gli ultimi della sessione estiva, quello che ci vuole è un entusiasmante viaggio avventura. Partendo per una vacanza del genere potete mischiare relax e sano divertimento, andando alla scoperta di luoghi nuovi e alla ricerca di avventure da vivere con i vostri compagni di viaggio.

Gli impegni scolastici e universitari vi hanno preso molto tempo e, di conseguenza, non siete riusciti ad organizzare; ma non temete, avete tutto il tempo per farlo, per scegliere la meta che fa per voi, il periodo in cui partire e le persone con cui viaggiare. Se siete dei piccoli grandi brave heart, le avventure non vi spaventano e volete mettervi in gioco con un viaggio che non preveda solo mare e discoteche, siete nel posto giusto. Vi forniamo tutte le informazioni utili sulle mete e su cosa fare durante questi giorni di vacanza, dai viaggi avventura per giovani a quelli organizzati. Per quanto riguarda la compagnia, scegliete persone con il vostro stesso spirito avventuriero e di adattamento; sarà un’esperienza che non dimenticherete facilmente!

VIAGGI AVVENTURA: METE DA SCEGLIERE

Quando si organizza un viaggio, di qualsiasi tipo, il primo passo da fare è scegliere la meta giusta; la si deve stabilire seguendo le proprie esigenze, i propri gusti e le proprie aspettative. Per quanto riguarda i viaggi avventura si può scegliere se rimanere in Italia o andare all’estero; su cosa ricadrà la scelta spetta a voi, valutate diversi fattori: quello economico, innanzitutto. Se intraprendete un viaggio all’estero vi costerà un po’ di più, se rimanete in Italia, invece, vi verrà a costare molto meno; l’estero vanta mete bellissime e meravigliose, ma anche la nostra amata Italia non è da meno. Noi vi proponiamo alcune mete, deciderete poi da quale rimarrete più colpiti e incuriositi:

Salento: la bellezza della Puglia da girare e visitare in bici; ciò che dovrete portare con voi sono una bicicletta, un casco e delle tende per campeggiare tra un’escursione e un’altra.

la bellezza della Puglia da girare e visitare in bici; ciò che dovrete portare con voi sono una bicicletta, un casco e delle tende per campeggiare tra un’escursione e un’altra. Val di Fassa : se vi piace la montagna e volete fare un’esperienza diversa questa località è l’ideale; sono previste lezioni di sci e un giorno lo potrete dedicare completamente al giro dei 4 passi, toccando le 4 valli: Livinallongo, Badia, Gardena e Fassa.

: se vi piace la montagna e volete fare un’esperienza diversa questa località è l’ideale; sono previste lezioni di sci e un giorno lo potrete dedicare completamente al giro dei 4 passi, toccando le 4 valli: Livinallongo, Badia, Gardena e Fassa. Monte Bianco : altra località di montagna con tante avventure tutte da vivere: potrete discendere la Vallée Blanche da Punta Helbronner fino a Chamonix e potrete usufruire della nuova funivia del Monte Bianco inaugurata nel 2015.

: altra località di montagna con tante avventure tutte da vivere: potrete discendere la Vallée Blanche da Punta Helbronner fino a Chamonix e potrete usufruire della nuova funivia del Monte Bianco inaugurata nel 2015. Cilento: una settimana dal Cilento al Monte Pollino, fino al mare di Polinuro, Maratea. Se decidete per questa meta, non dimenticate gli scarponcini e i bastoncini da trekking, il sacco a pelo, borracce e K-Way.

Le mete le avete, dovete solo se scegliere se preferite il mare o la montagna. Non dovrete scegliere tutto voi, ci sono molti viaggi del genere organizzati; vediamoli insieme.

VIAGGI AVVENTURA ORGANIZZATI: COME SCEGLIERE

Se non avete tempo di organizzare affidatevi alle agenzie di viaggio, dite loro quali sono le vostre esigenze, come intendete trascorrere i vostri giorni di vacanza, se preferite mare o montagna, se desiderate girare in bici per tutto il periodo, o se volete noleggiare una jeep. Per il pernottamento potete pensare di prendere un appartamento o una villetta o, se siete più wild, mettete in spalla il vostro sacco a pelo, trovate un campeggio e dormite lì. In base al posto in cui decidete di andare, vi si proporranno tante e diverse attività; dal giro in bici, dalle scalate delle montagne fino alle discese dei monti in scii. Avete una vastissima scelta, buona avventura!

VIAGGI PER GIOVANI E STUDENTI: DRITTE

