Il metodo di insegnamento più efficace? Lo studio di Banca Italia

Il metodo di insegnamento più efficace per migliorare l’apprendimento degli studenti? Gli analisi della Banca d’Italia hanno effettuato uno studio su questo tema ed il risultato è che ogni docente dovrebbe riprendere gli argomenti dell’anno precedente per collegarli a quelli attuali. La ricerca è cominciata dai test Invalsi del 2009-10 di più di 352mila ragazzi di prima media, distribuiti in 15.397 classi e 4.937 istituti. Sono state prese in esame le competenze nella comprensione del testo e in matematica, e agli stessi studenti, è stato chiesto se e con quale frequenza il professore cercasse di privilegiare uno dei seguenti punti:

restare sullo stesso tema finché tutti imparano la lezione

spostarsi sull’argomento successivo anche se non tutti hanno capito

ripassare gli argomenti studiati l’anno precedente

Il metodo di insegnamento più efficace? I risultati della ricerca

I risultati della ricerca in questione evidenziano come l’utilizzo del primo metodo, ossia restare sullo stesso tema finché tutti imparano la lezione, porterebbe ad interrogazioni peggiori, soprattutto per gli studenti che vanno meglio a scuola. Questo metodo quindi non solo non avrebbe benefici, ma avrebbe addirittura dei fattori di peggioramento. In realtà non è produttivo nemmeno andare avanti velocemente, saltando da un tema all’altro senza che tutti abbiano appreso la lezione: in questo caso c’è un peggioramento di tutti, soprattutto degli studenti con voti alti. Per questo motivo secondo lo studio di Banca Italia l’ideale sarebbe quello di ripassare gli argomenti dell’anno passato per migliorare il rendimento sia degli studenti meno bravi, sia degli studenti con voti alti.

Il metodo di insegnamento più efficace? Cosa devono fare gli studenti

Per quanto riguarda gli studenti il loro compito per imparare più velocemente è quello di frequentare le lezioni regolarmente, evitando assenze superflue, inoltre prendere appunti, visto che sono fondamentali per capire quali argomenti interessano ad ogni docente. Inoltre è importante non distarsi durante le lezioni, migliorando la concentrazione, e poi chiedere aiuto agli stessi docenti nel caso in cui ci fosse bisogno di qualche approfondimento oppure se c’è qualcosa che non è chiaro.

Potrebbe interessarti anche: