Chiara Ferragni: l’intervista da Fabio Fazio e la riapertura dei commenti sui social

Una mossa molto attesa, ma subito travolta dalle critiche. Un’esperta di comunicazione analizza i motivi dietro l’intervista e il successivo gesto dell’influencer.

Dopo l’intervista a Che tempo che fa, Chiara Ferragni, l’influencer più famosa d’Italia, ha deciso di riaprire i commenti sui suoi profili social, ma l’azione non ha prodotto i risultati sperati. Accolta da una valanga di critiche, la decisione della Ferragni sembra non aver risolto i problemi che l’hanno travolta negli ultimi mesi. Tuttavia, secondo l’esperta di comunicazione Maria Angela Polesana, docente di Sociologia dei media all’università Iulm di Milano, dietro questa mossa potrebbero nascondersi strategie mirate a riconquistare la fiducia dei brand.

Dopo un lungo periodo di silenzio mediatico, Chiara Ferragni è tornata in televisione durante un’intervista a Che tempo che fa, storico programma condotto da Fabio Fazio. A poche ora dalla messa in onda dell’intervista, ha anche deciso di consentire nuovamente a tutti di esprimersi liberamente sui suoi profili social, dopo un lungo periodo di restrizioni, iniziate in seguito allo scandalo del pandoro Balocco, durante il quale i commenti erano riservati solo a chi lei stessa seguiva e le riservava parole di supporto.

Il post in cui ha annunciato la riapertura dei commenti ‒ interamente legato alla sua intervista e con una serie di immagini del suo outfit e di alcuni momenti salienti relativi all’intervista ‒ è stato però principalmente travolto dalle critiche. Molti utenti ne hanno infatti approfittato per esprimere il loro dissenso riguardo alla gestione degli scandali e alla comunicazione dell’influencer; accanto a loro, ci sono anche stati alcuni sostenitori, come le sorelle e le amiche di una vita come Chiara Biasi, che l’hanno difesa, sottolineando che tutti possono commettere errori e che lei merita una seconda possibilità.

Le ipotesi sulla strategia di Chiara Ferragni

Una mossa calcolata? Secondo Maria Angela Polesana, dietro la riapertura dei commenti potrebbe nascondersi una strategia più complessa. Chiara Ferragni potrebbe aver agito così non tanto per avvicinarsi di nuovo ai suoi follower, ma piuttosto per riconquistare i brand che potrebbero aver perso fiducia in lei a seguito degli scandali commerciali e delle indagini in corso.

L’analisi dell’esperta

Secondo Maria Angela Polesana, la strategia di Ferragni è stata pianificata con cura per riconquistare la fiducia dei brand. L’intervista televisiva e la successiva riapertura dei commenti sui social farebbero parte di un piano mirato a ricostruire la sua immagine pubblica, piano che sembra non essere andato a buon fine.

Dalla colonna sonora per il suo ingresso nello studio, al fazzoletto per i momenti di commozione, fino agli errori grammaticali, Chiara è stata misurata, attenta e controllata. L’intervista è stata decisamente concordata in anticipo nei minimi dettagli e dell’autenticità tanto decantata non c’è stata neanche l’ombra. Durante l’intervista, infatti, Chiara non ha detto nulla di nuovo, anzi ha ribadito la sua buona fede e continuato a puntare il dito contro i consumatori che avrebbero frainteso la sua buona fede. Maria Angela Polesana ha affermato: “mi è sembrata narcisista e molto convinta di sé stessa, perché alla fine la colpa è di chi l’ha fraintesa, non capendo la sua buona fede”, e ancora: “è tornata in azione la solita Chiara Ferragni che conosciamo, una professionista che fa molta attenzione alla sua immagine e ha un’ansia di controllo su tutti”.