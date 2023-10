Concerti Club Dogo 2024, annunciate le date: tutte le info sui biglietti

L’annuncio della reunion di Gue Pequeno, Don Joe e Jake la Furia come Club Dogo è una notizia che ha fatto vibrare l’intera scena rap e hip hop italiana. Questi tre artisti rappresentano un simbolo di un’epoca musicale che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del genere in Italia, e la loro riunione è stata accolta con grande entusiasmo dai fan e dagli amanti della musica urbana.

I Club Dogo hanno una storia profonda con Milano, una città che ha ispirato gran parte della loro musica e che ha svolto un ruolo centrale nella loro carriera. Allo stesso tempo, il contributo dei Club Dogo alla scena rap e hip hop italiana è stato fondamentale, poiché hanno aperto la strada per molti altri artisti emergenti e hanno contribuito a far crescere la cultura hip hop nel paese. Quindi, l’annuncio di queste date live è carico di significato, non solo per il gruppo ma anche per la città e l’intera comunità musicale.

L’annuncio della reunion è stato fatto in modo spettacolare attraverso un video che ha trasformato Milano in una sorta di Gotham City, un’ambientazione che richiama l’iconico universo di Batman. L’attore Claudio Santamaria e il sindaco di Milano, Beppe Sala, sono stati coinvolti in questo video, rendendo l’annuncio ancora più memorabile. Inoltre, la comparsa di manifesti con il logo del gruppo in diverse zone della città ha creato un’anticipazione palpabile per il ritorno del gruppo.

Ora, finalmente, abbiamo le date ufficiali in cui Gue, Jake la Furia e Don Joe si esibiranno insieme come Club Dogo. È interessante notare che ci sono tre date in programma, un dettaglio che potrebbe non essere casuale, ma piuttosto simbolico, forse rappresentando una sorta di trilogia musicale che si compone in tre capitoli unici. Questi eventi avranno luogo nel cuore di Milano, al Mediolanum Forum di Assago, un luogo iconico per gli spettacoli live nella città. Sono tre le date annunciate da Gue, Jake la Furia e Don Joe su Instagram: il 10 marzo, l’11 marzo e il 14 marzo 2024 sul palco del Mediolanum Forum di Assago. I fan hanno già segnato queste date nei loro calendari e si preparano ad acquistare i biglietti che saranno disponibili dal 25 ottobre.