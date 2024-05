La Scuola Internazionale di Comics al Salone del libro: tutti gli appuntamenti

Scuola Internazionale di Comics al Salone del libro

Così come nelle precedenti edizioni, anche in quella del 2024 oramai alle porte, la Scuola internazionale Comics di Torino sarà al Salone del libro. Avrà un proprio stand presso il quale accoglierà giovani di tutte le età con una passione sfrenata per i fumetti, e non solo. In occasione degli eventi in programma, potranno incontrare i professionisti del settore, i docenti e gli ex studenti, oltre che il personale della scuola per fare tutte le (eventuali) domande del caso.

Scuola Internazionale di Comics, gli eventi al Salone del Libro

L’accademia, che offre opportunità di sviluppo per una carriera mirata alla creatività grazie a programmi progettati per aiutare gli allievi ad esprimere tutto il proprio potenziale, da anni oramai, al Salone internazionale del libro di Torino organizza degli incontri sui temi più svariati. Quali sono quelli in programma a partire da domani e fino alla chiusura del Salone, che avverrà lunedì 13?

Giovedì 9 maggio

I primi in calendario sono quelli del 10 maggio.

alle ore 10:45, nel PAD 4, ci sarà il LAB DEL FUMETTO – Facciamo Fumetti! Un laboratorio pratico curato da AlbHey Longo e Edoardo Audino. Nell’ambito dell’incontro si analizzerà come partire da una sceneggiatura per trasformarla in personaggi, immagini e vignette.

alle ore 11:30, presso la Sala del Fumetto, PAD 1, in programma invece “Food Wizards: la sceneggiatura, il fumetto e l’animazione”. Per comprendere come, dalla sceneggiatura a fumetti, si arrivi a quella per la televisione.

Venerdì 10 maggio

In quanto agli eventi della Scuola Internazionale di Comics del venerdì, segnatevi:

ore 14:00, Sala del Fumetto, PAD 1, l’incontro “Graphic Novel vs Manga: chi vince il match?”. Nel corso dell’evento, gli ospiti risponderanno alla domanda, per nulla banale: “perché leggere fumetti?”

Sabato 11 maggio

Sabato sarà la volta, invece, di:

“Sceneggiatura e storyboard: dal fumetto al cinema”. Alle ore 16:45, LAB FUMETTO, PAD 4. Nel corso dell’incontro si cercherà di capire come rendere efficace un’idea sia sulla carta che sul grande schermo. Che sia l’occasione per comprendere finalmente come trovare l’idea geniale e coinvolgente che possa fare la fortuna di un fumettista (e non solo)?

Domenica 12 maggio

Domenica è previsto, ancora:

Frame by Frame, LAB FUMETTO, PAD 4, alle 15:30. Incentrato sull’importanza della giusta inquadratura per catturare lo spettatore e la sua attenzione.

Lunedì 13

Lunedì sarà il giorno più ricco di appuntamenti.

si inizierà alle 14:00 presso la Sala del Fumetto, PAD 1, con “Creativi per passione (e per lavoro!)” Per approfondire come funzioni la formazione di un creativo.

stesso luogo, ma ore 16:15, “Il fascino dei Cattivi: la nuova era dei Villains”. Incentrato su come, spesso e volentieri, in una storia ci si affezioni al “cattivo” di turno.

alle 16:45, ma presso il LAB DEL FUMETTO, PAD 2, in programma “I Fantasmi del Salone”, un laboratorio pratico nell’ambito del quale si potrà giocare ad un gioco inedito, da testare per la prima volta con tutti i partecipanti. Età minima prevista 12 anni.

