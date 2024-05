9 maggio, Festa dell'Europa 2024: significato ed eventi

Festa dell’Europa: perché si celebra il 9 maggio

Il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, in ricordo del 9 maggio 1950, quando il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman presentò il suo piano di cooperazione economica, redatto da Jean Monnet. Questo evento, noto come Dichiarazione Schuman, avvenuto al Quai d’Orsay a Parigi, segnò l’inizio del processo di integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale.

Il 9 maggio 1985, durante un vertice a Milano, la Comunità Economica Europea adottò questa data come “Giorno dell’Europa” per commemorare la proposta di Schuman di creare un nucleo economico europeo attraverso la messa in comune delle riserve di carbone e acciaio, considerata il primo passo verso l’Unione Europea e ritenuta “indispensabile” per il mantenimento della pace.

La data coincide anche con la fine ufficiale della Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio 1945, giorno successivo alla resa dei nazisti ai sovietici e alla cattura di figure chiave come Hermann Göring e Vidkun Quisling. La fine della guerra e la caduta del nazifascismo vennero storiche celebrati in URSS e continuano a essere ricordati in Russia il 9 maggio, mentre in molti Paesi occidentali la celebrazione avviene l’8 maggio. Dal 1964 al 1985, il Consiglio d’Europa festeggiava il 5 maggio come “Giorno dell’Europa”, per commemorare la sua fondazione avvenuta il 5 maggio 1949.

Eventi per la Festa dell’Europa 2024

Quest’anno, coincidendo con il 45° anniversario delle prime elezioni europee e poco prima delle elezioni del 2024, sono organizzati vari eventi in Italia per la Festa dell’Europa 2024, inclusi importanti appuntamenti a Milano e Roma.

L’8 maggio a Milano si terrà l’evento “Luci d’Europa a Milano”, presso il Luiss Hub. Questa serata vedrà la partecipazione di artisti di calibro nazionale, tra cui Gaia, Roberto Vecchioni, Elio e Francesco Oggiano. Si prevede una miscela di performance che potrebbero spaziare dalla musica al teatro, con un forte accento sulla cultura e l’identità europea.

Il giorno successivo, il 9 maggio, la celebrazione si sposterà a Roma, nella storica Piazza del Campidoglio, per l’evento “Giornata dell’Europa – Luci d’Europa: un viaggio in versi, parole e musica”. Questa occasione sarà un’opportunità per esplorare l’identità europea attraverso la poesia, la parola parlata e la musica, probabilmente offrendo esibizioni dal vivo e letture da parte di artisti e oratori vari.