Salone del Libro 2024: gli eventi da non perdere

Puntuale come ogni anno torna il Salone del libro che, anche in questo 2024, ci attende con una serie di eventi imperdibili e per tutti i gusti. Quest’anno anche di più grazie alle interessanti novità che riguarderanno la 36esima edizione. Ovvero, l’introduzione di ben sette sezioni parallele alla programmazione generale, ognuna con un tema diverso, nell’ambito del quale scrittrici e scrittori, artisti ed intellettuali potranno organizzare incontri.

Salone del libro, cos’è

Ammesso che ci sia ancora qualcuno che non lo abbia mai sentito nominare, il Salone del libro è un evento culturale annuale dedicato al mondo dell’editoria, della letteratura e della cultura che si tiene a Torino. E’ uno dei più importanti appuntamenti del settore non solo nella nostra penisola, ma anche in Europa, ed attrae migliaia di visitatori, editori, scrittori, e appassionati di libri. In occasione del Salome del libro vengono presentati nuovi libri, autori emergenti e tendenze editoriali.

Salone del Libro 2024: eventi

Come ogni anno, anche durante l’edizione che è alle porte si avrà la possibilità di partecipare ad un vasto programma di eventi, tra cui incontri con gli autori, conferenze, dibattiti, workshop e spettacoli letterari. Come anticipato, accanto alla programmazione ufficiale se ne affiancherà una “parallela”: sette sezioni dedicate a cinema, informazione, romance, leggerezza, editoria, romanzo e arte. Se avete voglia di incontrare i vostri scrittori preferiti, o anche solo di acquistare libri, non dovreste perdervelo. Vediamo quali sono i migliori eventi in programma.

Salone del libro, gli ospiti internazionali

Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, tra i più attesi c’è sicuramente Salman Rushdie, scrittore e saggista indiano naturalizzato britannico che al Salone sarà presente venerdì 10 maggio alle 18.30. Qui, in Auditorium, sarà accolto da Roberto Saviano, che presenterà il suo nuovo libro “Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio”. Libro nel quale Rushdie racconta di come sia riuscito a sopravvivere all’attentato alla sua vita che ha subito, per opera di un uomo di fede islamica, in occasione del quale ha riportato diverse ferite tra le quali la perdita di un occhio. Il tutto, trent’anni dopo la fatwa (condanna a morte per blasfemia per aver scritto “Versi Satanici”) che gli è stata scagliata contro.

Saranno presenti lo scrittore israeliano Eshkol Nevo ed uno dei più grandi autori del genere crime, James Ellroy. Grande attesa anche per la vincitrice del Premio Pulitzer Elizabeth Strout, che il 9 maggio alle 14 terrà la lezione “L’inizio molto lento della mia carriera molto veloce” nella sala Oro. E per Amélie e Juliette Nothomb che, insieme a Nadia Terranova, presenteranno i loro due libri il 10 maggio, alle 15.45, nella Sala Azzurra.

In occasione del Salone del libro sarà in Italia, per la prima volta, anche la scrittrice giapponese Murata Sayaka: per incontrarla l’appuntamento è domenica 12 maggio alle 16.15 nella Sala Bianca. Lo stesso giorno, ma nella sala azzurra ed alle 18.30, è previsto l’incontro con Orhan Pamukel, Premio Nobel per la letteratura nel 2006.

Gli ospiti nazionali

Anche gli ospiti italiani non saranno da meno. Da Alessandro Baricco (lunedì 13 maggio, alle 20.45, al Teatro Carignano) al professore Alessandro Barbero (venerdì 10, alle 15, in Auditorium); da Gianni Morandi insieme a Luciana Litizzetto (sabato 11 maggio, alle 12.30) a Roberto Saviano (stesso giorno ma alle 14,30). Sabato alle 16:00, sulla Pista 500, sarà la volta di Erri de Luca, che parlerà del suo incontro con l’ebraico antico. Il giorno seguente, alle 11:00, leggerà “Discorso per un amico”. Grande ritorno al Salone anche quello di Zerocalcare: sabato alle 15:30 presenterà “Quando muori resta a me”; domenica, alle 14:15, approfondirà il mestiere del fumettista.

Ospite anche Fedez, che da anni sostiene l’importanza della cura della salute mentale dei giovani. Ne parlerà domenica, alle 17, con il presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi David Lazzari. Grandissima attesa anche per Elena Cecchettin, sorella di Giulia tristemente nota per essere stata vittima di femminicidio. Chi vuole incontrarla dovrà segnarsi in agenda il 12 maggio, alle 17.15, all’Arena Robinson Repubblica. Presente sarà anche il padre. Ed ancora, tra gli altri, Paolo Cognetti, Corrado Augias, Donatella Di Pietrantonio, Walter Veltroni e Chiara Valerio. Ma anche Paolo Sorrentino. Per le info complete su eventi, orari e ospiti, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale del Salone del Libro.

