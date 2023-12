Come vestirsi a Capodanno: 9 idee per una festa in casa

Ti stai arrovellando tra le diverse idee per Capodanno 2024, ma alla fine probabilmente opterai per una semplice festa in casa tua o di qualche tuo amico? Sono tante le persone che scelgono di festeggiare il Capodanno in casa, visti i minori costi e il caos tipico di queste giornate. Con la giusta compagnia, il divertimento è assicurato! Tuttavia questo non significa che scegliere il look sia più semplice: come vestirsi per una festa in casa di Capodanno senza sembrare fuori luogo? Indipendentemente dal numero di persone che parteciperanno, anche per una festa in casa è necessario scegliere con cura cosa mettersi, puntando sempre su qualcosa di elegante, anche se meno impegnativo di un outfit per la discoteca o di un cenone in un ristorante. Se stai cercando alcuni spunti per un look di Capodanno 2024 adatto a una festa in casa, continua a leggere: di seguito troverai tante idee che fanno al caso tuo.

Look Capodanno 2024: idee per una festa in casa

Cosa indossare per una festa in casa per Capodanno? Ovviamente, nonostante la location intima e raccolta, a Capodanno non si può rinunciare a un look ricercato, diverso dal solito. Non lasciarti quindi prendere dalla voglia di indossare jeans e scarpe a tennis: anche se non parteciperai a un gala, il 31 dicembre non rinunciare a un outfit scintillante e perfetto per dare il benvenuto al nuovo anno. Per aiutarti nella scelta, di seguito troverai 9 idee pensate per te.

Mini dress a pois

Un look sbarazzino, sensuale ma non troppo impegnativo è perfetto per una serata in casa a Capodanno, e puoi realizzarlo indossando un mini abito in tulle con dettagli a pois, scollo a v e trasparenze nella parte superiore, come questo di Zara. Abbina un paio di décolleté non troppo alte o un paio di francesine con tacco e il gioco è fatto.

Crop top

Un’altra idea molto carina può essere quello di puntare su un crop top, magari in pizzo o con trasparenze, e gonna o pantaloni a vita alta. Il crop top di Zara si abbina a una gonna longuette al ginocchio della stessa fantasia. Puoi abbinarci un paio di décolleté.

Gonna con paillettes

A Capodanno non si può rinunciare alle paillettes, quindi è la scelta perfetta anche in caso di festa in casa! H&M ne propone una lunga al ginocchio nei colori del dorato o del rosso scuro e a vita alta da abbinare a una t-shirt o a una blusa monocolore, anche nero. Anche in questo caso, décolleté o un paio di cuissard con o senza tacco vanno benissimo.

Body in tulle con pantaloni

Un’altra alternativa perfetta per un party in casa la propone Mango, con un body in tulle elegante e fine, disponibile nelle tonalità del nero e del rosa pallido. Puoi abbinarlo a un pantalone palazzo della stessa tonalità o colorato o a un leggings nero o con glitter. I tacchi vanno benissimo, altrimenti puoi optare anche per una ballerina con glitter o un mocassino in vernice.

Abito di velluto

Quest’anno il velluto è tornato di moda, quindi puoi optare per un mini abito in velluto con maniche lunghe scampanate e gonna a balze, come quella proposta da Mango e disponibile nei colori del nero o del nude. Lo puoi abbinare a comodi ankle boot con il tacco largo.

Blusa tulle con volant

Un’altra alternativa da abbinare con pantaloni skinny e stivaletti o décolleté è la blusa in tulle con volant di Mango nei colori dell’oro. Alla moda e femminile, è perfetta per Capodanno.

Jumpsuit

Se ti piacciono le jumpsuit, hai l’imbarazzo della scelta. Per una festa in casa può essere adatta una tuta semplice ma bella, in raso e dallo scollo Bardot con volant, come quella proposta da Asos.

Gonna plissé

Altro trend di stagione, la gonna plissé è un capo immancabile nel guardaroba invernale 2018 delle ragazze. Sbizzarrisciti con i colori: oro, bronzo, rossa, verde scuro o anche fucsia, da abbinare con una maglia attillata o un dolcevita e stiletto. Ne propone una bella Asos, in raso fucsia.

Vestito di paillettes

Anche per una festa in casa, potete osare un vestito di paillettes, magari da indossare stivaletti o ballerine, se la festa è piuttosto raccolta. Ecco un vestito color argento di New Look.

Come vestirsi a Capodanno 2024: idee di look

