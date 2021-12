COME TRUCCARSI A CAPODANNO 2022

E’ il momento di pensare a cosa fare a Capodanno 2022 e soprattutto su quale outfit puntare. Fatto ciò vi resterà solo da pensare a come truccarvi per trascorrere la serata più lunga e scintillante dell’anno! Il make up di Capodanno crea sempre qualche dubbio perché è importante tanto quanto il look scelto. Si sa che il 31 dicembre si può osare, ma c’è chi ha paura di esagerare o di non sapere su quale tipo di trucco puntare. Per questo abbiamo pensato di aiutarvi, dandovi alcuni consigli sul trucco che si adatta a tutte le idee di Capodanno 2022!

TRUCCO PER CAPODANNO: CONSIGLI PER IL MAKE UP

Osare è la parola d’ordine per Capodanno, sia in fatto di look che di make up. Rinunciare quindi al trucco non è un’opzione (se lo odiate per una sera potete provare a sperimentare), ed è l’occasione giusta per provare un make up meno sobrio del solito… chissà che scopriate dei colori e nuovi modi di truccarvi che vi piacciano e vi valorizzino! In ogni caso, la prima regola è comunque quella di sentirsi a suo agio con se stesse, quindi tenete sempre di conto i vostri gusti e il tipo di make up che più vi piace! Fatta questa breve introduzione, ecco alcuni consigli per un incantevole trucco di Capodanno:

Base del volto. Spesso ci si concentra sul trucco occhi e labbra, dimenticandosi che per un make up perfetto il vero segreto è curare la base. Iniziate pulendo bene la pelle, prima ponendo un asciugamano caldo sul volto e successivamente con uno scrub, e poi stendete una crema idratante e illuminante sul volto. Usate poi un correttore per coprire le imperfezioni e le occhiaie scure e stendete il fondotinta adatto al vostro incarnato (attenzione al vostro sottotono – rosa, giallo o neutro – nella scelta del fondotinta giusta per non creare un effetto mascherone). Terminate con una passata di cipria brillante per illuminare il volto e di blush sulle guance (il colore scelto – dal rosa all’aranciato – cambia a seconda del vostro incarnato e del resto del trucco).

(Foto: Gossip Girl; Courtesy of The CW)