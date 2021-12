COME VESTIRSI A CAPODANNO: GUIDA PER TUTTE LE OCCASIONI

Come vestirsi a Capodanno? E’ tempo di pensarci e noi siamo qui per darvi qualche idea. Alzi la mano chi dopo essere sopravvissuto al tormentone “ma tu cosa fai a Capodanno” e aver preso una decisione, non è, ogni anno, in piena crisi da outfit. Trovare il look giusto per capodanno è un problema per lei, per lui e, probabilmente, anche per l’insospettabile zia Pina che da anni mette sempre il solito golfino rosso.

Ecco una rapida guida per capire come vestirsi a Capodanno e vivere felici.

COME VESTIRSI AL CENONE DI CAPODANNO

Se prevedete di passare il Capodanno a casa con gli amici o la famiglia adottate un look tranquillo, magari con un dettaglio un po’ più accesso: sì alla cravatta sgargiante per lui e a un abito di pizzo o al velluto per lei con scollature varie, spalle o schiena scoperta (portatevi una pashmina).

Nel caso invece in cui il vostro cenone sarà in un luogo elegante puntate sui colori più che sulla lunghezza (o sulla mancanza di questa) dell’abito, che potrà essere nero, rosso, dorato (attenzione, per quest’ultimo è richiesto un fisico veramente esile) ma obbligatoriamente lungo fino al ginocchio. Aggiungete un tacco alto (alto sul serio) e una pochette.

COME VESTIRSI IL 31 DICEMBRE: IDEE PER LEI

Se andate a ballare: mini abito rosso o nero oppure pantaloni skinny neri o leggings finta pelle con un top luminoso o addirittura paillettato (sì a oro e argento). Osate anche con il tacco (ma portatevi delle ballerine per dare tregua ai vostri piedi quando dovrete tornare a casa!).

Se il Capodanno è all’aperto: ricordate che avrete addosso il cappotto quindi concentratevi su quello che spunta per colpire! Vanno bene le calze con un po’ di cachemire o le parigine, per le scarpe potete scegliere tra lo stivale alto o le scarpe stringate e per il resto trucco originale e appariscente e accessori che spicchino. Ricordatevi che la cosa importante per godervi il Capodanno all’aperto è non morire di freddo: in caso contrario sarà la serata peggiore dell’anno.

COME VESTIRSI A CAPODANNO: DRITTE PER L’UOMO

Se andate a ballare: optate per un completo oppure, meglio, per un pantalone scuro e una camicia bianca, da impreziosire se siete sufficientemente spiritosi (o narcisi) con un farfallino o una cravatta originale.

Se il Capodanno è all’aperto: i cappottoni ampi e lunghi sono sempre stati legati a un’idea di uomo affascinante e misterioso, approfittatene. Se poi il vostro Capodanno sarà in Montagna una volta posati gli sci andate di maglioni di cachemire e lasciate perdere le fantasie in favore della rassicurante tinta unita.