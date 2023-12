Come vestirsi a Capodanno: outfit da uomo

Se credete che un articolo su come vestirsi a Capodanno dedicato agli uomini sia una cosa bizzarra, sappiate che siete davvero fuori strada. Sfatiamo un mito: non sono solo le donne a trovarsi davanti all’armadio e urlare “Non ho niente da mettermiiii!”. Gli uomini del nuovo millennio hanno ereditato una buona parte delle preoccupazioni sullo stile che sembravano appannaggio esclusivo delle donne e quindi i consigli su come vestirsi a Capodanno è bene darli anche a lui anche perché scegliere il giusto look è uno step da non sottovalutare se si vuole rimediare il bacio di mezzanotte.

Come vestirsi il 31 dicembre: idee per lui

Vediamo allora quali possono essere gli outfit da uomo adatti all’ultimo dell’anno.

Come vestirsi a Capodanno uomo: il Capodanno elegante . Per l’uomo elegante questo è l’anno dello smoking slim, avvitato e stretto. In generale, anche se non vi andasse di mettere la giacca e la cravatta è bene optare per una camicia bianca alla quale abbinare un farfallino vintage oppure dei gemelli fantasiosi

. Per l’uomo elegante questo è l’anno dello smoking slim, avvitato e stretto. In generale, anche se non vi andasse di mettere la giacca e la cravatta è bene optare per una camicia bianca alla quale abbinare un farfallino vintage oppure dei gemelli fantasiosi Come vestirsi a Capodanno uomo: il Capodanno in montagna. Anche la montagna ha le sue regole di stile: i pantaloni di tessuto tecnico vi faranno sembrare easy (ne esistono alcuni veramente alla moda), ai piedi metterete degli scarponcini e non dimenticate il maglione di lana, ma per carità evitate le fantasie pacchiane o troppo natalizie.

Anche la montagna ha le sue regole di stile: i pantaloni di tessuto tecnico vi faranno sembrare easy (ne esistono alcuni veramente alla moda), ai piedi metterete degli scarponcini e non dimenticate il maglione di lana, ma per carità evitate le fantasie pacchiane o troppo natalizie. Come vestirsi a Capodanno uomo: il Capodanno in discoteca. Si va a ballare? E allora niente di meglio di un bel paio di pantaloni tipo Chinos con l’immancabile risvoltino, da abbinare a una camicia a scacchi. A completare il look ci penserà un paio di morbidi mocassini.

Si va a ballare? E allora niente di meglio di un bel paio di pantaloni tipo Chinos con l’immancabile risvoltino, da abbinare a una camicia a scacchi. A completare il look ci penserà un paio di morbidi mocassini. Come vestirsi a Capodanno uomo: il Capodanno in piazza. Le piazze italiane sono ricche di eventi gratuiti per il Capodanno, dunque approfittatene! Indossate un paio di jeans scuri da abbinare all’immancabile maglione (mica vorrete morire di freddo), ai piedi andranno benissimo delle scarpe da ginnastica alte (magari con un accenno di tartan) e completate il tutto con un parka, che vi permetterà di resistere tutta la notte a dispetto delle temperature.

Outfit uomo a Capodanno: idee da Zara Uomo

Una volta che avete deciso cosa fare a Capodanno, ricordate di scegliere l’outfit giusto in base all’evento a cui parteciperete. Noi intanto vi forniamo qualche spunto: per esempio, Zara offre diverse alternative tra cui scegliere, da uno stile più sportivo ad uno più elegante.

Blazer di velluto verde

Per una serata speciale serve qualcosa che attiri l’attenzione, ma non troppo! Un bel blazer di velluto verde è allora quel che ci vuole, da abbinare a camicia e pantaloni neri.

Camicia nera con ricamo al colletto

Il nero è molto elegante, ma con qualche dettaglio ricamato sul colletto della camicia lo è ancora di più.

Pantaloni eleganti

I pantaloni rigorosamente elegante e possibilmente nero!

Mocassino nero con nappe

Per finire, un bel mocassino nero!

Come vestirsi a Capodanno secondo H&M

Se Zara non vi piace, potete scegliere uno dei tanti capi che troverete da H&M, stilosi ma nello stesso tempo non troppo impegnativi:

Completo giacca e pantaloni

Giacca e pantaloni grigio fumo, una maglia nera e scarpe lucide.

Camicia Bordeaux

Per dare un tocco di colore al vostro completo potete indossare una camicia colorata, blu, rossa o meglio ancora bordeaux.

Come vestirsi a Capodanno per lui: 3 spunti da Asos

Su Asos c’è una piccola sezione dedicata agli outfit di Capodanno. Ecco cosa abbiamo scovato per voi.

Giacca argento

Per una serata così speciale bisogna essere super scintillanti, soprattutto se parteciperete ad un party di fine anno.

Gilet viola

Chi l’ha detto che il viola porta sfortuna? Un gilet color melanzana, da abbinare ad un paio di pantaloni dello stesso colore potrebbe svoltarvi la serata.

Farfallino in velluto rosso

Se non vi va di spendere troppo in capi di abbigliamento, puntate sugli accessori! Un bel papillon rosso per esempio, da abbinare ad un completo che avete o anche ad un look più sportivo.

Look di Capodanno: idee outfit per tutti

Ecco altre idee per lui e per lei:

Capodanno 2024: tutto per festeggiare alla grande il 31 dicembre

Non perderti i nostri consigli su come trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento: