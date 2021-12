Cosa fare a Capodanno 2022 in coppia 10 idee

Cosa fare in coppia per Capodanno 2022? Dove passare l’ultimo dell’anno in due? Se vi trovate in questa situazione, probabilmente state cercando la migliore soluzione per celebrare alla grande l’arrivo del 2022. Niente paura: le idee a riguardo sono tante, diverse e sorprendenti. Non vi resta che continuare a leggere per individuare quella più adatta a voi. Tranquilli, il vostro Capodanno romantico sarà salvo.

Cosa fare a Capodanno in coppia: 10 idee

Il Capodanno 2022 è alle porte. Per alcuni di voi il programma non prevede veglione o notte in giro con gli amici: la notte di San Silvestro sarà una notte romantica, da trascorrere in coppia. Già, perché se a Natale siete obbligati a stare in famiglia, il 31 dicembre potete scegliere dove andare e con chi stare in completa libertà.

E cosa c’è di meglio che trascorrere il Capodanno in coppia, lontani dal trambusto dei festeggiamenti, dai soliti veglioni organizzati o dai festeggiamenti in piazza? Ecco, se avete in mente un san Silvestro tête-à-tête, continuate a leggere per trovare la giusta ispirazione!

Soggiorno in montagna: basta scegliere una località sciistica e prenotare uno chalet. Non dimenticate di organizzare la serata nei minimi dettagli: potete sciare durante la giornata, cenare in un posto carino e partecipare ad un evento del luogo. Scopri di più: Capodanno in montagna: mete migliori e cosa fare Cena a lume di candela: banale, ma funziona sempre! Prenotare in un bel ristorante chic e proseguite la serata pernottando in un hotel con champagne, fragole e cioccolato, magari guardando un bel film insieme. Centro benessere: cosa c’è di più rilassante di un percorso benessere in coppia? Date uno sguardo in giro e cercate il pacchetto giusto per voi, magari completo anche di cena e pernottamento in Hotel. Mini vacanza: se avete intenzione di spostarvi un piccolo viaggio è quello che ci vuole: in Italia o all’estero, l’importante è scegliere il luogo giusto da visitare insieme! Cenetta romantica a casa: non è facile riuscire a stare soli in casa, e il 31 dicembre, quando tutti sono impegnati nei festeggiamenti, è il momento giusto per farlo. E allora, via libera ad un menù romantico con un bel prosecco, luci soffuse e musica soft di sottofondo… Visitare un piccolo borgo: l’Italia è piena di piccoli paesi pieni di cultura: potete visitarne uno, pernottare lì e partecipare ai festeggiamenti organizzati. Assaggerete piatti tipici e pernotterete in un posto tranquillo e genuino. Andare ad un concerto o a teatro: se amate la musica classica potete andare ad un concerto di Capodanno, mentre se preferite il teatro sono tanti gli eventi in programma… Insomma, l’importante è accontentare anche l’altro! Maratona dei film preferiti delle feste. L’idea perfetta per tutte le coppie che amano rilassarsi sul divano e guardare i film preferiti. Elf, Home Alone, It’s a Wonderful Life, The Holiday, Love Actually e non solo: mettetevi comodi sotto una coperta, popcorn alla mano e via! Ricreate il vostro primo appuntamento. Quel primo appuntamento deve essere stato magico per un motivo, giusto? Ed allora quale migliore modo per iniziare il nuovo anno se non rivivendo quelle stesse farfalle nello stomaco? Volontariato insieme. Quando le feste finiscono, ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati. Voi, in particolare, avete l’un l’altro. Perché non sfruttare il primo giorno dell’anno (o l’ultimo giorno dell’anno precedente) per essere utile a chi ha più bisogno? Facendolo insieme rafforzerete il vostro legame.

Capodanno 2022: idee per la notte di San Silvestro

State già pensando alla vigilia di Capodanno e avete voglia di fare qualcosa di diverso? Ecco le nostre proposte: