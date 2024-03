Concerti Max Pezzali 2024: date, biglietti, come arrivare e scaletta

Dopo il grande successo dello scorso 2 settembre con Il Circo Max – che ha coinvolto più di 56mila persone al Circo Massimo di Roma – Max Pezzali tornerà a far ballare e cantare a squarciagola i suoi fan anche nell’estate 2024 con Max Forever (Hits Only), il tour negli stadi prodotto da Vivo Concerti. L’artista – indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e uno strabiliante Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze – torna ad esibirsi negli stadi italiani. Con uno spettacolo nuovo, con palco e scenografie inedite pensate esclusivamente per questa serie di concerti, l’ex leader degli 883 è pronto a far scatenare i seguaci sulle hit che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni.

La data zero sarà a Trieste, domenica 9 giugno 2024 allo Stadio Nereo Rocco, per poi continuare a Torino, mercoledì 19 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, Bologna al Dall’Ara il 22 e 23 giugno, passando per Roma, giovedì 27 giugno 2024 allo Stadio Olimpico, e terminare con un triplo appuntamento a Milano, il 20 giugno e lunedì 1º e martedì 2 luglio 2024 allo Stadio San Siro.

Sono poi state aggiunte Messina allo Stadio Franco Scoglio il 9 luglio, e Bari al San Nicola il 13 luglio 2024.

Concerti Max Pezzali 2024: biglietti

I biglietti sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Riassumiamo le date:

Domenica 09 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

Sabato 22 giugno 2024 | Bologna – Stadio dall’Ara

Domenica 23 giugno 2024 | Bologna – Stadio dall’Ara – SOLD OUT

Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

Domenica 30 giugno 2024 | Milano – Stadio San Siro

Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 09 luglio 2024 | Messina – Stadio Franco Scoglio

Sabato 13 luglio 2024 | Bari – Stadio San Nicola

Concerti Max Pezzali 2024: viabilità

Non sapete come arrivare a San Siro per il concerto di Max Pezzali? Lo stadio è facilmente raggiungibile sia in automobile, grazie alle numerosi indicazioni in tangenziale, sia con i mezzi pubblici:

In metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio,

Linea rossa MM1 – fermata Lotto; Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio, In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum;

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar; Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum; In treno: Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate, poi prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Per quanto riguarda lo stadio Olimpico di Roma l’area è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 15 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini. Il piano per il parcheggio delle automobili prevede di liberare dalle vetture in sosta tutte le zone limitrofe allo stadio, delocalizzare i parcheggi di auto e pullman collocandoli in viale della XVII Olimpiade, piazzale Clodio e viale di Tor di Quinto.

Per lo Stadio Nereo Rocco generalmente per risolvere al meglio le eventuali criticità in linea di viabilità vengono previsti tre specifici parcheggi di interscambio situati al Saba Silos di piazza Libertà (a pagamento), al Montedoro Shopping Center di Muggia (gratuito) e al supermercato Eurospar di via dell’Istria (a pagamento).

Concerti Max Pezzali 2024: scaletta

Non la conosciamo ancora con certezza, ma è molto probabile che sia questa la scaletta dei concerti 2024 di Max Pezzali: